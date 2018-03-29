Своим деньгам не хозяин

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил определение апелляции, которая решила, что Сбербанк правомерно ограничил возможность клиента снять со счета деньги за проданную машину. Документ на этот счет, принятый судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ, опубликован в картотеке.

С жалобой в ВС РФ обратился Алексей ЗАЙЦЕВ, который в сентябре 2016 года столкнулся с блокировкой на своем счету в Сбербанке 4,5 млн рублей - части предоплаты за продаваемый Lexus. Еще 1,5 млн рублей он успел снять, прежде чем у него запросили документы по сделке и потребовали объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документация была предоставлена, но банк продолжал считать операцию Зайцева сомнительной до того момента, пока он не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении автомобиля на покупателя.

За это Зайцев потребовал в суде неустойку в размере 4,5 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и штраф в 50% от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тыс. рублей, но сами действия Сбербанка Благовещенский горсуд признал незаконными. Однако Амурский облсуд это решение отменил и требования Зайцева отклонил.

А теперь и СКГД ВС РФ полностью поддержала позицию апелляционной инстанции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.