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Еще на 5 лет правительство РФ может оставить у ВЭБа средства "молчунов"

29 Марта 2013, 23:55 | В России

Правительство РФ может продлить полномочия Внешэкономбанка как государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и средствами выплатного резерва до 1 января 2019 года, соответствующий проект постановления опубликован на сайте Минфина.

В документе говорится, что Пенсионному фонду России необходимо до 31 декабря 2013 года заключить с госкорпорацией соглашение о продлении договоров доверительного управления на тех же условиях, которые были предусмотрены ранее.

Внешэкономбанк по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"), но с 1 января 2014 года он утрачивает эти полномочия. Замминистра финансов Сергей Сторчак в конце января сообщил, что Минфин предусмотрел в законопроекте о Росфинагентстве, который находится на рассмотрении в Госдуме, возможность передачи новой структуре в управление пенсионных средств "молчунов". Однако министр финансов Антон Силуанов в феврале заявил, что управление накоплениями "молчунов" должно остаться у ВЭБа и после 2013 года.

На начало 2013 года под управлением ВЭБа находилось более 1,6 триллиона рублей пенсионных накоплений, четверть которых инвестировано в ОФЗ, пишет РИА "Новости".

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: банки  пенсии 



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