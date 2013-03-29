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В ночном ларьке россияне смогут расплачиваться пластиковыми картами
Центробанк утвердил стратегию развития национальной платежной системы, которая должна повысить доверие жителей страны к платежным услугам, сообщил директор департамента регулирования расчетов Банка России Роман ПРОХОРОВ. И пояснил, что регулятор будет помогать российским банкам решать проблему безопасности электронных платежей, бороться с несанкционированными операциям по картам и снижать риски нарушения защиты информации. Документ обнародуют в ближайшие дни.
Эксперты, участвовавшие в его разработке, рассказали "РГ", что главная идея - обеспечить дешевый и комфортный сервис, который позволил бы расплачиваться "электронными" деньгами в любой точке и любой форме, наиболее удобной для человека.
"В стратегии определены основные направления и принципы электронных услуг. Это применение инновационных технологий, расширение географии и сферы применения платежных карт", - говорит президент Национального платежного совета Андрей ЕМЕЛИН.
А главное - разобраться с нехваткой банкоматов в отдаленных населенных пунктах и устройств для приема банковских карт в торговых точках, подчеркнул он. Зачастую даже при большом желании расплатиться за товар или услугу дистанционно не получается - слабо развита инфраструктура.
Повышать привлекательность расчетов по безналу будут и другими способами. Ранее предполагалось ограничить наличные платежи суммой в 600 тысяч рублей. А все, что больше - только по безналу. С такой инициативой выступал Минфин. По словам Андрея Емелина, законопроект, вводящий это правило, уже согласован с ведомствами и вскоре будет внесен в Государственную Думу. "Это вопрос ближайшего времени, этого года", - уточнил Емелин. Кроме того, добавил он, практически все торговые точки будут обязаны иметь устройства для приема банковских карт, кроме самых мелких, которые их содержание просто не потянут. "Это не значит, что к концу 2013 года абсолютно во всех магазинах можно будет расплатиться картой. Предпринимателям будет дан переходный период", - сказал Емелин. Но, по словам президента НПС, уже через несколько лет россияне получат возможность больше не задумываться о том, есть ли у них в кошельке наличные деньги или нет. Можно будет спокойно "отовариваться" с помощью банковской карты.
Конечно, работать надо и над психологией людей. "Ведь у многих есть привычка снимать все деньги с карты в день зарплаты", - отметил Емелин. Впрочем, это опять же результат неразвитости инфраструктуры, говорит он.
Опрос Национального агентства финансовых исследований, проведенный в 2012 году, показал, что использовать карточки жителям страны мешают еще и определенные неудобства. Люди боятся передавать карту в руки другому человеку, когда надо, например, расплатиться "пластиком" в ресторане. Кого-то не устраивает дополнительное время на совершение операций. А некоторые боятся потерять контроль над расходами, если они совершаются в безналичной форме.
Тем временем объем операций с использованием карт по итогам 2012 года, по данным Центробанка, составил почти 24 миллиона рублей. На 1 января пластиковых карт в России было 240 миллионов штук. При этом доля активных карт за последний год выросла с 65 до 75 процентов. Кроме того, ЦБ зафиксировал интересный факт: в 2012 году пластиковые карты чаще использовались для расчетов, нежели для снятия наличных в банкоматах. Доля безналичных операций составила 52 процента, а доля снятия наличных - 48 процентов. Роман Прохоров подчеркнул, что это произошло впервые за более чем двадцатилетнюю историю развития рынка розничных платежных услуг.
НАФИ отмечает, что россияне чаще платят картами за услуги ЖКХ, телефон, мобильную связь, Интернет. Увеличивается и доля тех, кто использует "пластик" для расчета за товары и услуги в магазинах на территории России.
При этом только 15 процентов владельцев карт всегда расплачиваются ими в магазине, если есть такая возможность. Еще 27 процентов используют карты для оплаты лишь, если не имеют при себе наличных. А практически половина россиян никогда не оплачивает покупки банковской картой.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним18:22, 29.03.2013#
Бред какой! С нашим уровнем работы банковских систем это полнейший геморрой! Я как то приехал в магазин, набрал продуктов, а на выходе терминал не принял карту. . . Налички с собой не было, пришлось звонить в банк, дозвониться по указанному на карте номеру кол центра удалось только через минут сорок!!! Там оператор мне сказал, что деньги с моего счета списались, причем дважды)))) тк кассир пыталась 2 раза провести операцию, но терминал показал ошибку, и чек распечатан не был. . . После мне пришлось ехать в банк и писать заявление о возврате денежных средств, деньги вернулись на счет только через неделю!!! Хорошо, это не моя основная карта, и деньги меня были дома в нале. А если у старушки с пенсионной карточкой такие проблемы возникнут? Я тогда думал ролик снять и выкинуть в ютюб, про всю эту эпопею. Сейчас жалею, что этого не сделал. . . .
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Да пошли они на х. . . ! Всё что всегда хотели как лучше - получается как всегда. Удивительный парадокс: у нас во власти насильники и придурки. Всё хотят нас заставить, всё навязать. Всё время силой нам что-то впарить, впиндюрить. То отказаться от правого руля и дешевых качественных машин, то от наличных денег. Кому они помешали? Никто нигде не отменял. И только в некоторых странах граждане сами стали чаще пользоваться безналичным расчётом. Сами решив, что это им удобней. Ведь 150 миллионов россиян. Ну неужели из этой массы людей нельзя отобрать 1000 умных, нормальных, хозяйственных, добрых людей? Ну почему в Госдуме, правительстве столько козлов придурошных? А?