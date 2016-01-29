Доллар продолжает сдавать позиции

Сегодня: Рост цен на нефть и сохранение QE- поддерживает рынки. Сочетание роста цен на нефть и сохранения поддержки ФРС продолжает оказывать положительное влияние на российский рынок акций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Риторика со стороны ОПЕК и России о возможной реакции со стороны предложения для борьбы с проблемой перенасыщения рынка показывает, что стороны достигли предела допустимости на текущих ценовых уровнях, которые, таким образом, можно считать «дном». Перспективы сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов и невоодушевляющих макроданных (слабый рост под влиянием проблем в Китае и падения мировых цен на сырье) также поддерживают рынки. В этой связи данные по ВВП США представляют особый интерес.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в «плюсе» (DJIA +0.79%, S&P 500 +0.55%), азиатские рынки также растут под влиянием решения Банка Японии снизить ставки до отрицательного уровня (Hang Seng +1.92%, Shanghai +2.7%, Nikkei +2.41%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.95%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне около – $34.3 за барр. – выше открытия.

Вчера: Для рынков наступило облегчение. Факторы, вызвавшие рост рынков на открытии – мягкий тон заявлений ФРС и риторика о сокращении добычи ОПЕК и России – сохранили свое действие в течение дня. Цены на нефть Brent продолжили рост и пробили в ходе торгов уровень $35 за барр.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.39% до $33.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 76.3, РТС (+3.16%), ММВБ-50 (+1.39%).