Центробанк сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 11% в условиях нестабильности на финансовом и валютном рынке и повышенных инфляционных рисков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приятного сюрприза, как в январе прошлого года, когда ЦБ неожиданно для рынка снизил ключевую ставку на два процентных пункта, ждать не приходится. Начало 2016 года ознаменовалось резкой девальвацией рубля, несущей риски для инфляции - якоря денежно-кредитной политики Банка России, пишет «Интерфакс».

С момента финального в 2015 году заседания ЦБ дискуссия о возможном сохранении ставки на неизменном уровне сместилась в сторону риска ее повышения на фоне ослабления курса рубля, падающего вслед за ценами на нефть. Впрочем, вероятность ужесточения ДКП аналитики расценивают как крайне низкую и единодушно прогнозируют сохранение ставки на этой неделе.

"Основными аргументами в пользу данного решения (сохранения ставки - ИФ) могут являться нестабильность на финансовых рынках и повышенные инфляционные риски, обусловленные девальвацией рубля. В настоящее время мы считаем, что регулятор может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики не ранее второго полугодия", - говорится в обзоре Газпромбанка.

По мнению Газпромбанка, ЦБ в условиях охлаждения экономики вряд ли повысит ключевую ставку, к тому же в его распоряжении имеется широкий спектр других инструментов для стабилизации ситуации.

Об этом сигнализировал и сам Банк России, заявивший, что не видит рисков для финансовой стабильности РФ, но при необходимости готов воспользоваться имеющемся у него арсеналом инструментов для стабилизации ситуации на рынке.

"Мы мониторим показатели и реализованной, и ожидаемой волатильности. Стремимся не допустить их чрезмерного роста, не обусловленного фундаментальными факторами, а теми, которые связаны с ситуацией с валютной ликвидностью и другими нарушениями в работе рынка. И у нас есть весь набор инструментов для того, чтобы действовать на опережение и заранее предотвращать угрозы финансовой стабильности", - заявила 22 января глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая днем ранее приняла решение не ехать на форум в Давосе.

В декабре прошлого года, когда ситуация на нефтяном и валютном рынках была гораздо стабильнее, ЦБ дал сигнал, что может возобновить снижение ставки на одном из трех ближайших заседаний совета директоров по мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков. В январском пресс-релизе, по мнению аналитиков, Банк России, скорее всего, откажется от этой фразы и возьмет "ястребиный" настрой.

"Ежемесячные данные за декабрь показывают, что рецессия в экономике может быть глубже, в то время как последние статистические данные по инфляции обнадеживают. Тем не менее, мы считаем, что регулятор вряд ли возобновит смягчение ДКП при цене нефти Brent ниже $30 за баррель и волатильных финансовых рынках. Тем не менее, мы не удивимся, если ЦБ даст "ястребиный" сигнал в пятницу, чтобы напомнить рынку, что этот инструмент есть в его распоряжении", - пишут аналитики Royal Bank of Scotland, которые также ожидают сохранение ставки.

Инфляция в РФ с 19 по 25 января составила 0,2%, с начала года цены выросли на 0,7%. Благодаря высокой базе прошлого год индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился до 10,2-10,3% с 11,8% неделей ранее.

ЦБ пока прогнозирует инфляцию в 2016 году в базовом сценарии в интервале 5,5-6,5% при цене на нефть в $50 за баррель и инфляцию в 7% - в рисковом сценарии при цене в $35 за баррель. Вместе с тем регулятор в январе отмечал, что вероятность реализации рискового сценария возросла. Обновленный макропрогноз ЦБ обещает представить в марте.