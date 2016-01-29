Портфель действующих карт Сбербанка по итогам 2015 года составил почти 118 млн

За год этот показатель увеличился на 15,7% (около 16 млн карт), а общий среднемесячный оборот по картам банка вырос на 23,5%

Об этом сообщил на пресс-конференции директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав ЯНЫКИН.

На конец 2015 года количество дебетовых карт Сбербанка превысило 102 млн (прирост – более 17%), количество кредитных карт составило 15,6 млн (прирост – 7,3%).

В 4 квартале 2015 года по всей России стала доступна новая услуга Сбербанка «Копилка». Она позволяет автоматически перечислять средства со счета дебетовой карты на сберегательный счет или пополняемый вклад, ей воспользовались уже более 100 тыс. клиентов. В 3 квартале Сбербанк реализовал возможность изготовления карт с индивидуальным дизайном с оформлением заказа на сайте банка и возможностью загрузить фото из Instagram. Сбербанк выпустил более 113 тыс. карт с индивидуальным дизайном.

Также в 2015 году квартале было запущено новое предложение для зарплатных клиентов – карта, оснащенная бесконтактным NFC приложением, которое обеспечивает возможность оплаты в одно касание, может использоваться как проездной билет, пропуск на работу или в институт. Сбербанк выдал более 300 тыс. таких карт, сообщил спикер.

«В этом году Сбербанк продолжил совершенствовать свои карточные предложения, развивать удаленные каналы обслуживания и наращивать эквайринговую инфраструктуру, - отметил Ростислав Яныкин. - Благодаря этому, объем безналичных операций по картам Сбербанка достиг 50%, доля по объему снятия наличных снизилась на 8%. Мы видим, что все меньше людей используют карты только для того, чтобы снимать наличные деньги. Это означает, что клиенты больше доверяют Сбербанку и позитивно оценивают наши усилия по совершенствованию продуктов и сервисов».