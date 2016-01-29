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В России создан Почта Банк

29 Января 2016, 09:38 | В России

Почта России и ВТБ24 подписали пакет документов о создании Почта Банка, сообщает деловая газета «Золотой Рог»

Почта Банк создан на базе дочернего банка ВТБ24 – «Лето Банка» (в Приморье данный банк не представлен). Почта России в лице своей 100% дочерней компании приобрела 50% минус одну акцию будущего Почта Банка. Сделка получила одобрения Центрального банка, Федеральной антимонопольной службы и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

«Создание Почта Банка – знаковое событие не только для Почты России и Группы ВТБ, но и для нашей страны в целом. Первые попытки открыть почтовый банк в России были предприняты более 15 лет назад, однако реализовать этот проект до сих пор не удавалось, – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий СТРАШНОВ. – Создание Почта Банка – это возможность повысить доступность финансовых услуг для жителей всей страны, привлечь в экономику денежные средства, которые находятся у населения в наличном обороте, а также усилить конкуренцию на рынке финансовых услуг».

Возглавит новую кредитно-финансовую организацию Дмитрий РУДЕНКО. В Наблюдательный совет войдут представители Министерства связи и массовых коммуникаций, Почты России и Группы ВТБ.

К операционной деятельности в сети почтовых отделений Почта Банк приступит уже в первом квартале 2016 года, сообщает пресс-служба Почты России. За три года c начала проекта запланировано открытие более 20 тыс. окон банка в 15 тыс. отделениях почтовой связи. В 2016 году - не менее 6,5 тыс. окон в 3,5 тыс. отделений почты.

«Группа ВТБ обладает уникальным опытом работы в розничном банковском бизнесе. Нашей команде понадобилось всего несколько лет на то, чтобы ВТБ24 занял вторую позицию в банковской рознице страны, и еще меньше – чтобы «Лето Банк» вышел на прибыль и  стал основой масштабного проекта по созданию Почта Банка. Почта России обладает крупнейшей в стране филиальной сетью и многолетним опытом оказания финансовых услуг. Благодаря созданию Почта Банка эти услуги будут трансформированы в современный банковский формат. Группа ВТБ сможет значительно расширить клиентскую базу и кратно увеличить число точек продаж, а Почта России – привлечь дополнительные средства для модернизации и развития своей инфраструктуры» – заявил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил ЗАДОРНОВ.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: пресс-служба Почты России

Автор: Анна Рыкова
Теги: лето банк  задорнов  ВТБ24  Почта России  почта банк  ВТБ  кредит 



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