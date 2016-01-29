Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минстрой включил в антикризисный план 2016 года поддержку ипотечных заемщиков
Также в план вошли поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ) и помощь в строительстве инфраструктуры в регионах по программе «Жилье для российской семьи», сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
Соответствующие предложения ведомство направило в правительство.
«Антикризисный план правительства пока не сформирован. Минстрой направил свои предложения. Среди этих предложений поддержка регионов в части инфраструктуры в рамках программы «Жилье для российской семьи». Также по линии АИЖК есть программа поддержки людей, взявших ипотеку и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это поправки к закону о дольщиках, касающиеся ужесточения требований к застройщикам, и дополнительные меры защиты для людей, которые решили приобрести жилье по этому механизму», — передает слова своего собеседника Rambler News Service.
План антикризисных сер, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает расходы на сумму 750 млрд рублей, при этом незабюджетированная часть составляет порядка 210 млрд средств из антикризисного фонда. Об этом ранее заявлял глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ.
Напомним, Президент России Владимир ПУТИН 27 января обсуждал с экономическим блоком правительства антикризисный план, подготовленный Минэкономразвития. Если план 2015 года в первую очередь решал проблемы банковского сектора и кредитования предприятий, то сейчас в нем больше предложений по поддержке малого и среднего бизнеса.
Новости тематики
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Рубль начал торги уверенным ростом
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Что теперь будет с рублем?
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
Новости раздела
- Депозиты стали чуть выгоднее
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов