Минстрой включил в антикризисный план 2016 года поддержку ипотечных заемщиков

Также в план вошли поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ) и помощь в строительстве инфраструктуры в регионах по программе «Жилье для российской семьи», сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Соответствующие предложения ведомство направило в правительство.

«Антикризисный план правительства пока не сформирован. Минстрой направил свои предложения. Среди этих предложений поддержка регионов в части инфраструктуры в рамках программы «Жилье для российской семьи». Также по линии АИЖК есть программа поддержки людей, взявших ипотеку и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это поправки к закону о дольщиках, касающиеся ужесточения требований к застройщикам, и дополнительные меры защиты для людей, которые решили приобрести жилье по этому механизму», — передает слова своего собеседника Rambler News Service.

План антикризисных сер, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает расходы на сумму 750 млрд рублей, при этом незабюджетированная часть составляет порядка 210 млрд средств из антикризисного фонда. Об этом ранее заявлял глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ.

Напомним, Президент России Владимир ПУТИН 27 января обсуждал с экономическим блоком правительства антикризисный план, подготовленный Минэкономразвития. Если план 2015 года в первую очередь решал проблемы банковского сектора и кредитования предприятий, то сейчас в нем больше предложений по поддержке малого и среднего бизнеса.