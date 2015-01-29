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Россиян заставят покупать облигации

29 Января 2015, 11:09 | В России

Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Николай Журавлев подготовил и в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предполагающий для граждан отмену налогообложения доходов с облигаций. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Сейчас население уплачивает подоходный налог с облигационной прибыли в размере 13%. Речь идет только об облигациях российских эмитентов, будь то компания или государство в лице Минфина. В Госдуме и Минэкономразвития поддерживают законопроект.

Облигация в простейшем варианте — это долговая ценная бумага, купившему ее инвестору эмитент обязуется в будущем вернуть вложенное и определенный процент за пользованием деньгами. Логику внесения изменений в законодательство Журавлев объясняет тем, что облигациям сейчас невозможно конкурировать с банковскими вкладами. Депозиты в отличие от ценных бумаг страхуются государством в пределах 1,4 млн рублей, а доход по ним не облагается налогом — если ставка по ним не выше 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ, то есть 8,25%, плюс 10 процентных пунктов). Соответствующий закон о поправках в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года, ранее граждане уплачивали 35-процентный налог с рублевых депозитов со ставками от 13,25% годовых. В условиях кризиса, после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых банки подняли ставки по вкладам до 17–18% годовых.

— Необходимо уравнять налогообложение по вкладам и облигациям. В противном случае мы никогда не разовьем рынок облигаций у населения, а это один из основных инвесторов во всем мире, — добавил Журавлев. — Сейчас облигациям невозможно конкурировать с банковскими вкладами.

Сенатор указывает, что облигация — это прямой путь денег в реальный сектор экономики, особенно в случае корпоративных облигаций, доход по которым почти всегда выше, чем по государственным или муниципальным облигациям. Что касается гособлигаций, то в понедельник, 26 января, на заседании бюджетного комитета в Совете Федерации первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко заявила, что Минфин рассматривает возможность возвращения государственных краткосрочных облигаций (ГКО) на рынок госбумаг. С ними связаны не лучшие воспоминания. ГКО выпускались для граждан с 1991 по 1998 год. Эмитентом выступал Минфин, генеральным агентом по обслуживанию выпусков — Центробанк. 17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых (рост доходности по облигациям, которые обращаются на бирже, означает повышение риска). С тех пор ГКО для физлиц не выпускались.

По словам опрошенных аналитиков, доходность по российским облигациям надежных эмитентов сейчас 17–18% годовых, по гособлигациям — 14–15%. Можно купить и облигации иностранных компаний (через посредников), но по ним доходность существенно меньше и составляет в районе 5–7%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: финансы  вклады  банки  облигации  депозиты  проценты 






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