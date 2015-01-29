Малому бизнесу обещаны кредиты под 10-11 процентов

В Центробанке в ближайшее время будет создана рабочая группа по проблемам финансирования малого и среднего бизнеса, ее возглавит недавно назначенный зампред Банка России Дмитрий ТУЛИН, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Такое решение было принято по итогам встречи председателя ЦД Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ с бизнес-сообществом. Главной темой обсуждения стала доступность финансовых ресурсов для малого бизнеса в кризисный период. Об этом «Известиям» рассказал президент «Опоры России» Александр КАЛИНИН, который принимал участие в совещании.

По его словам, три ключевых предложения от бизнеса, которые обсуждались на встрече в ЦБ, — включение предприятий торговли в систему господдержки, расширение числа участников, претендующих на льготное фондирование под инвестпроекты, а также улучшение возможностей фондирования для микрофинансовых организаций, финансирующих малый бизнес. Калинин сообщил «Известиям», что глава ЦБ внимательно изучит первое из предложений, а второе будет рассмотрено на встрече в феврале 2015 года (встречи с ЦБ будут проходить ежемесячно), по третьему вопросу часть решений уже принята. По словам собеседника, предложение включить в систему господдержки предприятия торговли у бизнес-сообщества возникла после того, как правительство в январе 2015 года заявило, что сельхозпроизводителям власти будут субсидировать процентную ставку по кредитам. Кроме того, правительство рассматривает вопрос о предоставлении аналогичных льгот авиаотрасли.

Калинин отметил, что если предприятия МСБ не получат поддержки, не может быть речи о производстве товаров и реализации программы импортозамещения: после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых стоимость кредитных ресурсов для компаний МСБ взлетела до 25–35% годовых. Под такие ставки компании занимать не могут, отметил глава «Опоры России». «Опора» предложила увеличить максимальную сумму микрозайма до 3 млн рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства — на это представители ЦБ отметили, что этот вопрос обсуждается и идея в целом поддерживается.

Эльвира Набиуллина отметила, что часть средств из уже выделенного банкам 1 трлн рублей в рамках программы докапитализации через ОФЗ будет направлена на кредитование проектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, она предложила малым и средним компаниям активнее использовать инструменты Агентства кредитных гарантий (АКГ) при возникновении трудностей с кредитованием.

В пресс-службе Центробанка и в Минфине не ответили на запрос «Известий». В Минэкономразвития контурно описали планируемую схему финансирования инвестпроектов малого и среднего бизнеса.

— Планируется разработать механизм фондирования инвестпроектов субъектов МСБ посредством предоставления ЦБ кредитов банкам, отобранным для участия в соответствующей программе (программой будут утверждены критерии отбора банков-участников, а также проектов), — отметила помощник министра экономического развития Алексея УЛЮКАЕВА Елена ЛАШКИНА. — Кредиты будут предоставляться субъектам МСП, реализующим проекты стоимостью менее 1 млрд рублей. Это необязательно должны быть проекты, реализуемые на принципе проектного финансирования. Полагаем, что процентная ставка для конечных заемщиков составит не более 10–11% годовых по заимствованиям в рублях РФ, что позволит малому и среднему бизнесу реализовать инвестпрограммы. Планируется, что при реализации программы поддержку будет оказывать АКГ, предоставляя гарантии как один из видов обеспечения обязательств конечного заемщика перед банком.

— Вряд ли эти меры позволят снизить цены торговых услуг и общепита, будем честны, но помогут сохранить и выжить очень важным социальным предприятиям, обеспечивающим нашу повседневную жизнь, в том числе составляющим инфраструктуру шаговой доступности, — рассуждает зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор КЛИМОВ. — Расширение перечня предприятий, которые могут претендовать на субсидирование процентной ставки, особенно актуально в связи с удорожанием кредитных ресурсов, но это вопрос не к ЦБ, а к правительству, так как требует дополнительного выделения ресурсов. А вот включение механизма гарантирования для торговых организаций не требует новых ресурсов, так как средства, выделенные Агентству кредитных гарантий в прошлом году, задействованы далеко не в полном объеме. Этот инструмент не требует дополнительного администрирования, потому что все риски и решения принимает сам банк.

Зампред Промсвязьбанка Константин БАСМАНОВ одобряет предложения «Опоры» по поддержке компаний торговой отрасли.

— Именно компании торгового профиля составляют львиную долю банковских кредитных портфелей и создают большую часть рабочих мест, — поясняет Басманов. — Помощь им позволит сохранить гораздо большее число платежеспособных предприятий на рынке.

По мнению Басманова, если дальше не будет галопирующей инфляции, ни один торговец не будет держать высокие цены — на фоне снижения потребительского спроса важнее продавать.

Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара КАСЬЯНОВА считает, что правительство может передать МСБ все неосвоенные средства в рамках программы докапитализации банков через ОФЗ (170 млрд рублей, потому что из 1 трлн рублей от правительства распределили только 830 млрд), ведь государство в конечном итоге пополнит федеральный бюджет с налоговых отчислений.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указывает, что в 2014 году объем кредитов, предоставленных МСБ, включая индивидуальных предпринимателей, сократился.

— За 11 месяцев 2014 года МСБ получил кредиты на сумму 6,9 трлн рублей, тогда как за аналогичный период предыдущего года — 7,2 трлн рублей, — говорит аналитик. — Сокращение на 3,9%. Также за год сократился, хотя и незначительно, всего на 0,1%, объем задолженности: если на 1 декабря 2013 года МСБ был должен кредитным организациям 5,164 трлн рублей, то на 1 декабря 2014 года — 5,161 трлн. Это сокращение происходило на фоне роста корпоративного кредитного портфеля, выросшего за год на 23,7% (на 1 декабря 2014 года). В то же время просроченная задолженность по кредитам МСБ поднялась за год на 1,1%, тогда как просрочка по корпоративному кредиту — на 26,6%. Доля просрочки по кредитам МСБ на 1 декабря 2014 года — 7,6% против 4,2% в целом по корпоративным кредитам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.