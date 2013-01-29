Медведев: Индексация страховой части пенсий затронет 37 млн пенсионеров

Индексация с 1 февраля страховой части пенсий затронет 37 миллионов российских пенсионеров, сообщил 28 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

Медведев на прошлой неделе подписал постановление об увеличении страховой части трудовой пенсии на 6,6% с февраля 2013 года. В аналогичном размере индексируются трудовые пенсии по инвалидности и потере кормильца.

"Прибавка рассчитана на 37 миллионов пенсионеров", — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что трудовые пенсии в России в 2013 году будут повышаться дважды с февраля и в апреле (не более чем на 3%), сообщает РИА "Новости".



