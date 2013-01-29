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Медведев: Индексация страховой части пенсий затронет 37 млн пенсионеров

29 Января 2013, 13:19 | В России

Индексация с 1 февраля страховой части пенсий затронет 37 миллионов российских пенсионеров, сообщил 28 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

Медведев на прошлой неделе подписал постановление об увеличении страховой части трудовой пенсии на 6,6% с февраля 2013 года. В аналогичном размере индексируются трудовые пенсии по инвалидности и потере кормильца.

"Прибавка рассчитана на 37 миллионов пенсионеров", — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что трудовые пенсии в России в 2013 году будут повышаться дважды с февраля и в апреле (не более чем на 3%), сообщает РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: Дмитрий Медведев  пенсии  индексации 



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Комментарии

  • норочка10:16, 30.01.2013#

    а обещали на 7 процентов всю пенсию , ведь уже не делили пенсию на страховую и накопительную часть, опять обманули пенсионеров, чтобы набить свои карманы.

  • Володя18:49, 30.01.2013#

    Один обман от этой власти. Обещали повыситьдважды: с февраля всю пенсию на 7% и с апреля -более чем на 3%. Ворью надо олигархов своихспасать да себя не забыть.

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