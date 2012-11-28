Заработки москвичей, которые уже заметно превысили среднеевропейские, способствуют практически неконтролируемому вывозу капитала

Российские власти ломают голову, как остановить отток капитала: только в октябре он составил $5 миллиардов, пишет Утро.Ru. Минэкономразвития упорно сохраняет прогноз на этот год в размере $60–65 млрд; Центробанк проявил благоразумие и увеличил свой прогноз до $67 миллиардов. Это, конечно, не $80,5 млрд, как в прошлом году, но все равно неприятно.

Не буду вмешиваться в спор экономистов о природе этого явления: то ли все дело в том, что капиталы ищут спокойный уголок вдали от родины, то ли бизнес предпочитает зарабатывать в России, а тратить на Западе. Отмечу лишь одно: привычка тратить за пределами России уже распространилась так широко, что вскоре офшорные хитрости покажутся детскими шалостями.

Мы любим рассуждать о том, что призыв «валить из Рашки» обретает все больше сторонников, но при этом не задумываемся, что на самом деле чаще всего эмигрируют не люди, а их деньги. Причина проста: заработки в Москве и окрестностях, а также в нефтедобывающих регионах выше среднеевропейских. Цены, увы, тоже. Вот и вырисовывается вполне логичная стратегия: зарабатывать здесь, а тратить «там». О том, что слетать на распродажу в Лондон гораздо дешевле, чем одеться на столичной «барахолке», сегодня знают практически все. Значительная часть россиян, к тому же, пользуются зарубежными сайтами для заказа всего, что можно переслать почтой: от гаджетов до шуб. Недаром по инициативе российских торговцев Минкомсвязи сейчас рассматривает вопрос об усложнении правил покупки на зарубежных интернет-ресурсах.

Впрочем, когда речь идет о таких вещах, как, например, мебель и стройматериалы, не грех съездить и самому. Недавно коллега, начинающая ремонт, засобиралась в Китай: по ее подсчетам, даже с недешевой дорогой, доставкой и таможенными платежами отделочные материалы, мебель и аксессуары оттуда ей обойдутся вдвое – втрое дешевле. Российские граждане, живущие за Уралом, давно в этом убедились: они практически массово ездят в Китай за диванами, люстрами и бамбуковым паркетом. За «шмотками» в Китай можно уже и не ездить: гораздо проще заказать все на китайском торговом портале. Жители Европейской части России предпочитают ездить за крупными покупками в Италию, а лично я недавно открыла для себя прелесть покупки мебели в Белоруссии.

Все это – денежные потоки, вытекающие из России. И не такие уж маленькие – объемы тут берутся массовостью. Причем, в отличие от классического, так сказать, оттока капитала, здесь органы валютного контроля и прочие государственные регуляторы мало что могут сделать. Разве что вернуться к советскому запрету на вывоз валюты.

Между тем впереди еще более мощный источник ухода капиталов. В условиях, когда московская недвижимость перестала поражать воображение своими темпами роста стоимости, мало-мальски обеспеченные граждане могут с удвоенным энтузиазмом вернуться к покупке зарубежной недвижимости. Благо, момент подходящий. Сам американский инвестиционный гуру Уоррен Баффет вложился в недвижимость. В Германии, по прогнозу Бундесбанка, недвижимость в ближайшие годы будет дорожать на 3–4% ежегодно. Аналитики предрекают, что цены на испанскую недвижимость скоро достигнут дна. В Болгарии, похоже, это уже произошло. Учитывая, что во всех этих странах приличное жилье можно купить по цене даже не подмосковной «однушки», а автомобиля среднего класса, продающегося в столичном салоне, можно не сомневаться, что наши граждане, подковавшие финансовую грамотность в ходе кризисов, все подсчитают правильно и сделают выводы. А значит, реальный отток капитала будет выше, гораздо выше не только нынешнего уровня, но и всех прогнозов.

Интересно, что в этом случае предпримут власти? Ведь бороться с такими покупками – значит ущемить, в первую очередь, своих же чиновников, любящих прошвырнуться по миланским магазинам. А не бороться – значит рано или поздно поставить под угрозу финансовые показатели экономики. Есть, конечно, и третий путь: открыть двери конкуренции, причем не только в торговле, но и в транспорте, снизить таможенные пошлины, административную нагрузку на бизнес, – но в то, что будет избран этот путь, как-то не верится.