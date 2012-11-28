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Банки начали предновогоднюю борьбу за вкладчиков

28 Ноября 2012, 14:41 | В России

На рынке депозитов началась очередная волна повышения ставок. Банки готовятся к ежегодному предпраздничному притоку денег клиентов. На предложение частных кредитных организаций повлияла и политика госбанков, которые еще в середине октября начали увеличивать доходность по вкладам, пишет РБК daily.

На прошлой неделе сразу несколько крупных частных банков заявили о повышении ставок по депозитам. Так, у Альфа-Банка рост составил до 0,7 п. п., а у Связь-банка - в среднем на 0,5 п. п. От некоторых кредитных организаций клиентам уже поступают новогодние спецпредложения. В частности, ЮниКредит Банк ввел вклад «Снежный процент» с повышенной ставкой.

Рост доходности вкладов отразился на статистике Банка России. По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка банков топ-10 выросла на 0,5 п. п., до 9,51%. «Повышение ставок может быть связано с тем, что банкам сложнее фондироваться, - предполагает вице-президент Пробизнесбанка Андрей ФИЛЬ. - Возможно, у кого-то сократилось финансирование из других источников - с остатков по счетам или же с зарубежных рынков».

С начала года портфель розничных кредитов у банков вырос на 33%, до 7,39 трлн рублей, в то время как в прошлом году за тот же период прибавил 26,7%, до 5,17 трлн. Объем вкладов к 1 ноября увеличился лишь на 11,1%.

Участники рынка говорят, что повышение депозитов свидетельствует о начавшейся предновогодней борьбе за вкладчиков. «Обычно подобные акции длятся два месяца, поскольку от начала рекламной кампании до реакции клиентов часто проходит две-три недели», - говорит зампред правления Инвестторгбанка Светлана КРОШКИНА.

По ее словам, сейчас наблюдается нетипичное явление - в активную конкурентную борьбу включились госбанки. Так, на прошлой неделе ВТБ24 увеличил доходность по отдельным вкладам на 1-2 п. п., а Сбербанк предложил более привлекательные условия тем клиентам, которые откроют депозит через Интернет. Сбербанк последний раз повышал ставки по рублевым вкладам в октябре на 0,3-0,8 п. п.

«Сбербанк по сберегательным сертификатам сейчас предлагает доходность свыше 10%, ставки и у ВТБ24 сейчас тоже очень высокие. Частным банкам приходится подключаться к этой гонке и также повышать доходность депозитов», - говорит г-жа Крошкина.

«Золотой Рог».

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