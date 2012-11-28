Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки начали предновогоднюю борьбу за вкладчиков
На рынке депозитов началась очередная волна повышения ставок. Банки готовятся к ежегодному предпраздничному притоку денег клиентов. На предложение частных кредитных организаций повлияла и политика госбанков, которые еще в середине октября начали увеличивать доходность по вкладам, пишет РБК daily.
На прошлой неделе сразу несколько крупных частных банков заявили о повышении ставок по депозитам. Так, у Альфа-Банка рост составил до 0,7 п. п., а у Связь-банка - в среднем на 0,5 п. п. От некоторых кредитных организаций клиентам уже поступают новогодние спецпредложения. В частности, ЮниКредит Банк ввел вклад «Снежный процент» с повышенной ставкой.
Рост доходности вкладов отразился на статистике Банка России. По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка банков топ-10 выросла на 0,5 п. п., до 9,51%. «Повышение ставок может быть связано с тем, что банкам сложнее фондироваться, - предполагает вице-президент Пробизнесбанка Андрей ФИЛЬ. - Возможно, у кого-то сократилось финансирование из других источников - с остатков по счетам или же с зарубежных рынков».
С начала года портфель розничных кредитов у банков вырос на 33%, до 7,39 трлн рублей, в то время как в прошлом году за тот же период прибавил 26,7%, до 5,17 трлн. Объем вкладов к 1 ноября увеличился лишь на 11,1%.
Участники рынка говорят, что повышение депозитов свидетельствует о начавшейся предновогодней борьбе за вкладчиков. «Обычно подобные акции длятся два месяца, поскольку от начала рекламной кампании до реакции клиентов часто проходит две-три недели», - говорит зампред правления Инвестторгбанка Светлана КРОШКИНА.
По ее словам, сейчас наблюдается нетипичное явление - в активную конкурентную борьбу включились госбанки. Так, на прошлой неделе ВТБ24 увеличил доходность по отдельным вкладам на 1-2 п. п., а Сбербанк предложил более привлекательные условия тем клиентам, которые откроют депозит через Интернет. Сбербанк последний раз повышал ставки по рублевым вкладам в октябре на 0,3-0,8 п. п.
«Сбербанк по сберегательным сертификатам сейчас предлагает доходность свыше 10%, ставки и у ВТБ24 сейчас тоже очень высокие. Частным банкам приходится подключаться к этой гонке и также повышать доходность депозитов», - говорит г-жа Крошкина.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Россияне стали чаще платить картами "Мир"
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
Новости раздела
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"