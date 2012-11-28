Кто расщедрился на кредитки

По числу кредитных карт в обращении лидируют Сбербанк, ВТБ24 и Альфа-Банк. На 1 июля 2012 года у банков - участников рейтинга крупнейших российских финансовых учреждений на рынке кредитных карт, составленного порталом Банки.ру, находилось в обращении 24,8 млн кредиток.

На первом месте по их числу - Сбербанк России: 6,2 млн - плюс 43,74% за первые шесть месяцев текущего года. Далее идет ВТБ24 (4,9 млн штук), показавший полугодовой рост в 23,14%. Третью строчку занял Альфа-Банк, увеличивший количество кредитных карт на 19,11%, до 4,2 млн. На четвертой позиции - «Тинькофф Кредитные Системы» с 2,2 млн кредиток, в январе-июне их число возросло на 60,27%. Москомприватбанк оказался на пятой строчке. У него на 1 июля было 1,2 млн кредитных карт (плюс 11,71%).

Рейтинг был подготовлен информационно-аналитической службой Банки.ру на основании данных, предоставленных самими кредитными организациями.

"Золотой Рог".