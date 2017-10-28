Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года

Так решила фракция единороссов в Госдуме

Россияне не увидят деньги со своих сберкнижек раньше 2020 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Так решили депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу, 27 октября. Парламентарии поддержали поправки в федеральный закон, которые отложили возврат вкладов в Сберегательный банк РФ, в государственные страховые компании РФ и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 2020 года.

«За» проголосовали 308 человек, 94 — «против». Поправки поддержала фракция «Единая Россия», против выступили остальные фракции, заявил «URA.RU» замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Мы напоминали им, что это решение было принято с 1995 года, и несправедливо сейчас его откладывать. Мы говорили, что ежегодно Россия прощает разным странам огромные деньги, а это наши граждане, чьи интересы решено почему-то игнорировать», — рассказал депутат.

Главный аргумент отсрочки возврата россиянам сбережений до 2020 года — недостаток средств в бюджете. Именно на это сделал упор основной докладчик по проекту, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Вторым его аргументом было названо отсутствие методик по пересчету средств, рассказал «URA.RU» противник этой поправки, член профильного комитета Данил Шилков.

«На самом деле, в конце 90-х все посчитали. На 1 декабря 2009 года задолженность составляла 22 трлн рублей, если бы выплачивали в 2018 году, то сумма была бы равна 42 трлн рублей, в 2019 году она будет уже 44 трлн, а в 2020 году — 46 триллионов. Столько нужно будет, чтобы закрыть этот вопрос», — заявил Шилков. Таким образом, с 2002 года ежегодно применяется мера, которая приостанавливает закон, обязывающий выплатить средства гражданам. И этот год не стал исключением, отметил он.

Перед обсуждением вопроса о советских сберегательных вкладах Госдума рассмотрела проект федерального бюджета на 2018—2020 годы. Главный финансовый документ страны предполагает снижение уровня расходов на национальную оборону, национальную экономику и соцполитику.