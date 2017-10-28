Банк России понизил ключевую ставку

До конца года возможно еще одно снижение

Банк России на заседании совета директоров 27 октября понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 8,25%, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Решение совпало с прогнозами участников финансового рынка, которые почти единогласно предположили, что регулятор, несмотря на рекордно низкую инфляцию, не будет делать резких движений на фоне высокого риска разгона инфляции в 2018 году. При этом регулятор впервые обозначил темпы перехода от высоких ставок к нейтральным, пишет портал Banki.Ru.

Почему не на 0,5 п.п.

Как объясняли ранее опрошенные Банки.ру аналитики, у ЦБ была возможность понизить ставку сильнее. Инфляция с августа находится ниже целевого уровня 4% (3,3% год к году в августе, 3% в сентябре — это рекордные минимумы в истории постсоветской России) и, скорее всего, продолжит замедляться. Разница более 5,5 п. п. между ставкой и инфляцией — очень значительна.

Но как пояснил регулятор в своем пресс-релизе, столь стремительное замедление цен объясняется не столько монетарными факторами, сколько сочетанием нескольких позитивных сезонных факторов (рост цен на нефть в последние месяцы, укрепление и стабилизация курса рубля, высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции, а также постепенный характер восстановления потребительской активности на фоне снижения ставок по кредитам. — Банки.ру). Кроме того, отметил регулятор, за неделю с 17 по 23 октября цены выросли на 0,1% после того, как последние полтора месяца показатель недельной инфляции был равен нулю.

ЦБ опасается, что слишком сильное снижение ставки может спровоцировать разгон инфляции, так как "среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз". В то же время, отмечается в релизе, инфляционные ожидания остаются высокими, а их снижение остается неустойчивым и неравномерным.

Собеседники Банки.ру, прогнозировавшие понижение ставки на 0,25 п. п., разделяют опасения регулятора по поводу рисков разгона инфляции в среднесрочной перспективе. Как отмечала старший аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк, сейчас на фоне восстановления розничного кредитования (благодаря в том числе снижению ставок по кредитам) и довольно быстрого роста оборота розничной торговли (плюс 3,1% год к году в сентябре — это рекордный рост с декабря 2014 года) потребительская активность довольно быстро усиливается. Она ожидает рост потребительских расходов в 2018 году — как благодаря увеличению доходов, так и за счет более низкого уровня процентных ставок. При сохранении курса рубля около текущих уровней инфляция во втором полугодии 2018 года, по ее мнению, должна стабилизироваться около 4%.

Еще один фактор риска усиления инфляционного давления — дефицит региональных бюджетов, отмечала руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. В октябре Счетная палата сообщала, что по итогам года дефицит превысит 1 трлн рублей. Цифра более чем в 70 раз превышает оценки Минфина, который, по мнению главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, слишком оптимистичен в своих прогнозах.

Что будет в декабре

Банк России в своем пресс-релизе подчеркнул, что, принимая решение по ключевой ставке, будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели и динамику экономической активности относительно прогноза. Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

При этом экономисты, опрошенные Банки.ру, обратили внимание на фразу "(ЦБ) продолжит переходить от умеренно жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной постепенно", которой в пресс-релизах по итогам предыдущих заседаний не было. До сих пор глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор перейдет к нейтральным равновесным ставкам не раньше 2019 года.

На фоне текущих инфляционных рисков, которые ЦБ видит и о которых пишет в релизе, такая фраза вызывает вопросы, говорит Наталия Орлова из Альфа-Банка. "То ли ЦБ прописал свои дальнейшие шаги, то ли готовится к радикальному понижению ставки", — говорит она. С ее точки зрения, исходя из этих рисков, а также неопределенности касательно назначения нового руководителя ФРС США, более осторожное снижение ставки (на 0,25 п. п. в декабре, в частности) было бы более адекватным решением.

Главный экономист "Ренессанс Капитала" в России и СНГ Олег Кузьмин интерпретирует эту фразу так, что регулятор может перейти к нейтральной процентной ставке (7—7,25%) уже во второй половине 2018 года. По его мнению, в декабре ЦБ опустит ставку. На 0,25 п. п. или на 0,5 п. п. — зависит от траектории инфляции и ее скорости.

Старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Богдан Зварич полагает, что ЦБ таким образом лишь констатирует, что в дальнейшем будет понижать ставки и делать это постепенно, и готовит к этому рынок. В декабре, по его мнению, при условии сохранения стабильного курса рубля и цен на нефть до конца года ЦБ может снизить ставку еще на 0,25 п. п.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.Ru.