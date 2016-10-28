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Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"

28 Октября 2016, 13:56 | В России

Участники программы смогут существенно пополнить свой бонусный счет благодаря представленному в более чем 80 городах России онлайн-сервису заказов готовой еды Delivery Club, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Расплачиваясь картой Сбербанка, участники бонусной программы будут получать до 9% от суммы заказа на www.delivery-club.ru/ в виде бонусов СПАСИБО.

Кроме того, по 25 ноября 2016 года для новых клиентов Delivery Club действует акция, благодаря которой за оплату заказов картой Сбербанка клиенты смогут получить до 12% от суммы в виде бонусов СПАСИБО.

Подробнее – на сайте программы.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 23 млн. человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 600 торговых сетей.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов», сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: сбербанк 



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