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Рубль двинулся вслед за нефтью
Рубль ослабевает против доллара и евро. Основной темой в рамках сегодняшней торговой сессии является динамика цен на «черное золото», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Наблюдается слабость нефтяных котировок. Brent торгуется заметно ниже $48 за баррель, оказывая давление на национальную валюту. По мнению опрошенных Reuters аналитиков, запасы нефти в США могли вырасти пятую неделю подряд, в этот раз на 3 млн барр. Данные будут представлены в среду. Тем временем, подходит к концу налоговый период: завтра завершается уплата налога на прибыль.
Пожалуй, ключевыми событиями этой недели могут стать заседания ФРС и ЦБ РФ. Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут опубликованы в среду, а мероприятие российского Центробанка намечено на пятницу. В обоих случаях ключевые процентные ставки, по всей видимости, останутся неизменными (0,125% и 11% соответственно). Однако важна будет риторика, которая позволит оценить перспективы монетарной политики в США и России. Следует отметить, что ЦБ РФ столкнулся с острой дилеммой - борьба с инфляцией или стимулирование экономического роста. То есть, снижения ключевой ставки в пятницу в полной мере исключать нельзя. Подобные идеи, безусловно, играют не в пользу рубля.
Пара доллар/рубль торгуется в районе нисходящей трендовой линии последних двух месяцев. С утра уже были попытки вырваться из зоны консолидации. Если это произойдет, то следующим сопротивлением может стать 65.
Торговый план: покупки пары доллар/рубль в случае повторного пробоя 63,8.
Оксана ХОЛОДЕНКО, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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