У большинства россиян нет никаких накоплений

Зато большинство наших сограждан точно знают, сколько денег им нужно для счастья

89% участников исследования точно знают, сколько денег им нужно для счастья: это ежемесячный доход в 105 тыс. рублей. При этом 8% респондентов назвать точную цифру затруднились, а 3% считают, что «не в деньгах счастье», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По-прежнему лучшим способом вложения денег считается покупка недвижимости - так полагают 46% россиян. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды.

Сохранить накопленные сбережения в виде денег и открыть счет в банке готовы 29% опрошенных. При этом 17% полагают, что хранить их нужно в рублях, а 10% предпочитают валюту.

Впрочем, у большинства россиян - 63% - накоплений как таковых нет. Сумели отложить некоторую сумму только 36%. Из них 74% держат деньги в банке и 22% - при себе.

Сбережениями россияне считают сумму от 398 тыс. рублей. И это на 64% больше, чем в 2013 году, тогда накопления составляли 243 тыс. рублей.

По сравнению с 2013 годом увеличилось и число тех, кто, потеряв источник дохода, смог бы больше года прожить на одни сбережения. Если четыре года назад таких было 18%, то в 2017-м их стало уже 32%. При этом еще 29% россиян не смогли бы прожить без работы, а 22% продержались бы два-три месяца. Еще 5% опрошенных хватило бы средств на месяц, 2% - на две-три недели. Затруднились дать ответ на этот вопрос 10% респондентов.