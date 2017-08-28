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ЦБ РФ согласовал включение $500 млн в капитал Промсвязьбанка
Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения бессрочных субординированных облигаций, в состав источников добавочного капитал банка.
Условия выпуска соответствуют требованиям Положения Банка России 395-П (Базель 3) для включения в состав источников добавочного капитала. Объем выпуска бессрочных евробондов составил 500 млн долларов США, ставка купона – 8,75%, купонный период – 3 месяца.
Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, АО «Райффайзенбанк», Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Нормативы капитала Н1.2 и Basel III Tier I Capital Adequacy Ratio после увеличения капитала составят 9,5% и 9,8%, соответственно.
Увеличение капитала обеспечит еще большее повышение финансовой устойчивости и надёжности банка, и позволит наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц.
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