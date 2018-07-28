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Что теперь будет с рублем?
Центробанк оставил ключевую ставку на текущем уровне - 7.25%
Заседание совета директоров Банка России в эту пятницу прошло без сюрпризов – как ожидалось подавляющим большинством участников рынка, ключевая ставка осталась на текущем уровне 7.25%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В своем комментарии ЦБ отмечает, что текущая годовая инфляция ниже целевого значения, однако «формируется тенденция ее возвращения к 4%» и ожидается «временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019». Мы ожидаем, что на ближайших заседаниях Центробанка будут превалировать осторожность в принятии решении по ставке даже в случае, если темпы инфляции будут и дальше оставаться относительно низкими. В своем комментарии ЦБ отмечает, что «сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий». Таким образом, мы ожидаем, что до конца года ставка останется на текущем уровне 7.25%.
В целом за прошедшую неделю большинство основных EM валют (рубль, бразильский реал, мексиканское песо) укрепились к доллару США, в то время как китайский юань продолжил 7-ю неделю подряд стремительное ослабление к американской валюте. В пятницу пара USD/CNY достигала отметки 6.84. По мнению инвесторов, китайские власти заинтересованы в еще большем ослаблении юаня – так как это является асимметричной ответной мерой в рамках торговой войны с США.
1 августа состоится заседание ФРС, однако, согласно консенсус-прогнозам, американский ЦБ также оставит ставки на текущем уровне. Тем не менее ФРС, согласно прогнозам, сохранит свой ястребиный настрой и уже на следующем сентябрьском заседании продолжит цикл повышения коридора ставок. Макростатистика говорит в пользу этого сценария – экономика США на максимальном подъеме за прошедшие десятилетия. Так, во втором квартале 2018 года темпы роста ВВП по предварительным оценкам составили 4.1% годовых (2017 году было 2.8% годовых за аналогичный период). Также был пересмотрены темпы роста за первый квартал 2018 года – с 2% до 2.2% годовых.
В течение ближайшей недели мы ожидаем USD/RUB в диапазоне 62-63.70. Давление на рубль со стороны распродаж фондового рынка и гособлигаций после анонсирования возможных санкций, как мы и ожидали, быстро сошло на нет. Поэтому на предстоящей неделе поведение рубля во многом будет определяться глобальными факторами – в первую очередь динамикой DXY, а также ситуацией на нефтяном рынке.
Александр ТАРАСКИН, финансовый аналитик «БКС Премьер», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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