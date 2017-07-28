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Мобильный ПФР для маломобильных

28 Июля 2017, 16:24 | В России

Маломобильные граждане могут вызвать специалиста клиентской службы пенсионного фонда на дом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться электронными услугами и сервисами Пенсионного фонда России, не выходя из дома, – через интернет. Все услуги и сервисы, предоставляемые в электронном виде, можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.ru) с помощью услуги «Личный кабинет гражданина». Сделать это можно также с помощью приложения ПФР для мобильных устройств, доступного на платформах iOS и Android.

 

Так, маломобильные граждане могут получить информацию о положенных им по законодательству льготах и подать электронное заявление на их получение, узнать о размере пенсии и ежемесячной денежной выплаты, размере НСУ, а также написать обращение, записаться на прием или заказать необходимые документы.

 

Кстати, на сайте Пенсионного фонда РФ установлена версия для слабовидящих, по сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр. Эта версия сайта имеет функцию «Голосовой ассистент», которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

 

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко поясняет, что в случае необходимости маломобильные граждане могут вызвать специалиста клиентской службы на дом, предварительно позвонив по справочному телефону того территориального органа ПФР, где он обслуживается. Номера справочных телефонов здесь: http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/

Автор: Яна Мальцева
Теги: www.pfr.ru  ПФР  маломобильные граждане 






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