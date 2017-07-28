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Кредитные кооперативы получат свое АСВ

28 Июля 2017, 16:01 | В России

Банк России разработал предложения по созданию системы гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков КПК, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 

Комплекс мер по укреплению защиты законных прав и интересов пайщиков кредитных потребительских кооперативов (КПК) содержится в Консультативном докладе, который Банк России представил к обсуждению участникам рынка. Содержащиеся в докладе предложения сформулированы на основе анализа существующих на российском рынке кредитной кооперации механизмов защиты потребителей финансовых услуг и аналогичных механизмов, применяемых отдельными развитыми странами.

Рынок кредитной кооперации среди остальных сегментов финансового рынка является одним из самых многочисленных по количеству участников – физических лиц. КПК привлекают денежные средства граждан на основании договоров передачи личных сбережений. Однако действующие механизмы защиты прав членов КПК (пайщиков) – имущественная ответственность КПК по обязательствам перед пайщиками и возможность страхования в страховых организациях и обществах взаимного страхования – не способны в достаточной мере обеспечить сохранность средств пайщиков. В правовом поле Приморья работают более 40 кредитно-потребительских кооперативов (по данным www.cbr.ru), и создание некого подобия Агентства страхования вкладов давняя мечта кооператоров.

 

Сегодня, по мнению Банка России, создание системы гарантирования сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации позволит в короткие сроки в случае банкротства КПК произвести пайщикам возврат сбережений в пределах установленного размера.

 

Предполагается установление обязательного членства в системе гарантирования для всех КПК, привлекающих личные сбережения физических лиц. Исключением являются КПК, число пайщиков которых менее 200: для них планируется предусмотреть возможность добровольного вхождения в систему, однако если они решат не участвовать в системе гарантирования, то будут обязаны письменно уведомлять своих пайщиков о том, что на заключенные с ними договоры защита не распространяется. Для остальных КПК, не вошедших в систему гарантирования, планируется установить запрет на привлечение личных сбережений физических лиц.

 

Для осуществления компенсационных выплат планируется учредить единый гарантийный фонд, первоначальное формирование средств которого будет происходить за счет передачи в него компенсационных фондов саморегулируемых организаций КПК. Средства гарантийного фонда можно будет расходовать исключительно на осуществление компенсационных выплат и на погашение обязательств по полученным заемным средствам. Кроме того, на законодательном уровне предполагается установить невозможность обращения взыскания на средства фонда.

 

Высшим органом управления гарантийным фондом будет являться совет, к компетенции которого предлагается отнести решение ключевых вопросов, в том числе установление предельного размера гарантируемого возмещения личных сбережений. В состав совета войдут представители КПК и их саморегулируемых организаций, а также представители Банка России.

 

Ожидается, что срок переходного периода составит не менее 2 лет, в течение которого КПК будут проходить оценку соответствия критериям участия в системе гарантирования сохранности личных сбережений.

Как уточняет отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, комментарии, включая ответы на поставленные в докладе вопросы, а также предложения и замечания Банк России просит направлять до 28 августа 2017 года включительно.

Автор: Яна Мальцева
Теги: система гарантирования  Банк России  кпк  дальневосточное гу банка россии  кредитные кооперативы 






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