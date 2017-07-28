Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кредитные кооперативы получат свое АСВ
Банк России разработал предложения по созданию системы гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков КПК, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Комплекс мер по укреплению защиты законных прав и интересов пайщиков кредитных потребительских кооперативов (КПК) содержится в Консультативном докладе, который Банк России представил к обсуждению участникам рынка. Содержащиеся в докладе предложения сформулированы на основе анализа существующих на российском рынке кредитной кооперации механизмов защиты потребителей финансовых услуг и аналогичных механизмов, применяемых отдельными развитыми странами.
Рынок кредитной кооперации среди остальных сегментов финансового рынка является одним из самых многочисленных по количеству участников – физических лиц. КПК привлекают денежные средства граждан на основании договоров передачи личных сбережений. Однако действующие механизмы защиты прав членов КПК (пайщиков) – имущественная ответственность КПК по обязательствам перед пайщиками и возможность страхования в страховых организациях и обществах взаимного страхования – не способны в достаточной мере обеспечить сохранность средств пайщиков. В правовом поле Приморья работают более 40 кредитно-потребительских кооперативов (по данным www.cbr.ru), и создание некого подобия Агентства страхования вкладов давняя мечта кооператоров.
Сегодня, по мнению Банка России, создание системы гарантирования сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации позволит в короткие сроки в случае банкротства КПК произвести пайщикам возврат сбережений в пределах установленного размера.
Предполагается установление обязательного членства в системе гарантирования для всех КПК, привлекающих личные сбережения физических лиц. Исключением являются КПК, число пайщиков которых менее 200: для них планируется предусмотреть возможность добровольного вхождения в систему, однако если они решат не участвовать в системе гарантирования, то будут обязаны письменно уведомлять своих пайщиков о том, что на заключенные с ними договоры защита не распространяется. Для остальных КПК, не вошедших в систему гарантирования, планируется установить запрет на привлечение личных сбережений физических лиц.
Для осуществления компенсационных выплат планируется учредить единый гарантийный фонд, первоначальное формирование средств которого будет происходить за счет передачи в него компенсационных фондов саморегулируемых организаций КПК. Средства гарантийного фонда можно будет расходовать исключительно на осуществление компенсационных выплат и на погашение обязательств по полученным заемным средствам. Кроме того, на законодательном уровне предполагается установить невозможность обращения взыскания на средства фонда.
Высшим органом управления гарантийным фондом будет являться совет, к компетенции которого предлагается отнести решение ключевых вопросов, в том числе установление предельного размера гарантируемого возмещения личных сбережений. В состав совета войдут представители КПК и их саморегулируемых организаций, а также представители Банка России.
Ожидается, что срок переходного периода составит не менее 2 лет, в течение которого КПК будут проходить оценку соответствия критериям участия в системе гарантирования сохранности личных сбережений.
Как уточняет отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, комментарии, включая ответы на поставленные в докладе вопросы, а также предложения и замечания Банк России просит направлять до 28 августа 2017 года включительно.
Новости тематики
- Мобильный ПФР для маломобильных
- Кредитные кооперативы получат свое АСВ
- Надбавка работающим пенсионерам 235 рублей
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Доллару прописали взлет до 70 рублей
- Нефть растет, рубль крепнет, начало недели задалось
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
Новости раздела
- Мобильный ПФР для маломобильных
- Кредитные кооперативы получат свое АСВ
- Проблемы несовершеннолетнего ОСАГО
- Надбавка работающим пенсионерам 235 рублей
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Доллару прописали взлет до 70 рублей
- Сегодня в России даже крупным банкам грозят проблемы
- Нефть растет, рубль крепнет, начало недели задалось
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дач в России больше не будет
- Выпускники приморских школ остались без мест в вузах
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- В Приморье наконец-то построят настоящий аквапарк
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка
- Американское издание пожалело "миллионы китайцев", которые разоряются в приморском казино
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром
- Дальневосточный тур группа Filligar из Чикаго начнет с фестиваля V-ROX во Владивостоке