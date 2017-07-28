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Проблемы несовершеннолетнего ОСАГО

28 Июля 2017, 15:44 | В России

Страховые агенты по-прежнему незаконно требуют с автовладельцев от 1 до 2 тыс. руб. за оформление электронного полиса ОСАГО, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мошенники-агенты, торгующие электронным ОСАГО из-под полы, ложные данные при оформлении полисов и прочие «инновации» рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – вот то, с чем «АльфаСтрахование» и, наверняка, другие участники рынка столкнулись с момента введения еОСАГО в январе этого года.

Максимальная доступность полисов, достигнутая с введением еОСАГО, казалось, должна на 14-й год существования института автогражданской ответственности максимально упростить покупку полиса, однако россияне зачем-то по-прежнему продолжают ходить в никому не известные офисы якобы агентов, вместо того, чтобы самим покупать еОСАГО на сайтах страховых компаний.

С начала 2017 г. продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний, однако рост продаж спровоцировал появление новых схем около криминального или почти мошеннического характера при оформлении полисов ОСАГО и еОСАГО. Вынуждены констатировать, что чаще всего они, к сожалению, осуществляются при попытке купить полис по традиционной схеме – у посредников, представляющихся агентами, или иных лиц, оформляющих ОСАГО, чаще всего, где и как попало. «АльфаСтрахование» известны случаи как приобретения полисов нашей компании с рук в придорожном кафе на автодороге Челябинск-Магнитогорск, так и при обращении к иным компаниям.

«АльфаСтрахование» постоянно работает над прекращением деятельности современных поклонников Остапа Бендера, тем не менее, мы до сих пор встречаем агентов, которые незаконно требуют с автовладельцев от 1 до 2 тыс. руб. за оформление электронного полиса ОСАГО, несмотря на то, что каждый может самостоятельно купить его на сайте любой страховой компании!

Есть и другой вид агентов-мошенников, эти пытаются заработать чуть больше на каждом клиенте и при оформлении полиса указывают ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Подмена приводит к сокращению фактически оплаченной страховщику цены, и разницу между тем, как должно быть и как он оплатил страховой с искаженными данными, мошенник забирает себе. Чтобы исключить подозрения, мошенник-агент «рисует» цену полиса, которую оплатил клиент-страхователь, в .pdf файле полиса и отдает клиенту. При этом в базу РСА поступает неверная информация, и после ДТП страховая компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или признать полис недействительным через суд, с вытекающими последствиями. Ведь все будет выглядеть так, будто клиент сообщил страховщику ложные данные в момент страхования.

Тем не менее, уже с 10 июля автовладельцам стало еще проще. Теперь полис не нужно возить с собой даже в распечатанном виде, каждый представитель ГИБДД должен иметь возможность самостоятельно определить наличие у вас полиса ОСАГО. Также полис не нужен при регистрации автомобиля в ГИБДД. Проверка полиса будет осуществляться через базу системы межведомственного взаимодействия и АИС РСА.

«Мы понимаем, что сложно отказаться от привычки, сложившейся за 13 лет. Но мы призываем всех россиян не бояться цифровой эры и покупать еОСАГО на сайтах компаний страховых компаний. Реформирование системы обязательного страхования транспортных средств помогло получить полисы тем автовладельцам, кто испытывал трудности в своих регионах. Теперь оформить ОСАГО можно через свой домашний компьютер. Если вы все-таки переживаете, что что-то может пойти не так, или испытываете сложности с оформлением электронного полиса ОСАГО, просим прийти в офис страховой компании, а не доверять заполнение документов сомнительным или малознакомых людям,- говорит Евгений ЧЕРЕМЕНИН, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра «АльфаСтрахование».

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Теги: мошенники  еосаго  альфастрахование 



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