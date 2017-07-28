Надбавка работающим пенсионерам 235 рублей

150 тыс. работающих пенсионеров Приморья получат прибавку к пенсии, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В августе 2017 года почти 150 тыс. работающих пенсионеров Приморского края получат страховую пенсию в повышенном размере. Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали в ПФР страховые взносы.

Уточнение размера пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Прибавка к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Как поясняет пресс-секретарь Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, в этом году максимальная сумма прибавки к пенсии ограничена 3 баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 руб. для пенсионеров, формирующих только страховую пенсию. Для тех, кто формирует еще и накопительную пенсию, количество баллов, принятых для перерасчета, будет ограничено величиной 1,875.