Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2015 года пойдет на понижение

ВТБ24 ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2015 года до 10%. Такой прогноз озвучил президент-председатель правления банка Михаил ЗАДОРНОВ в эфире телеканала «Россия 24».

«Такая ставка будет обеспечена, если цены на нефть останутся в коридоре плюс-минус 5 долларов к сегодняшней цене и не будет каких-то дополнительных политических негативных факторов», - пояснил Задорнов. Он также добавил, что допускает ставку в 9,5% при благоприятном развитии ситуации.

По мнению Задорнова, в конце июля произойдет очередное снижение ключевой ставки Центрального банка РФ. «Мы рассчитываем, что в конце июля Центральный банк сделает еще одно снижение ключевой ставки», - заявил Задорнов.

По его словам, в ВТБ24 ожидают снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта. «Это будет дополнительным сигналом рынку и по снижению ставок, и по кредитам, и по депозитам», - отметил он.

Банк России в середине июня снизил ключевую ставку до 11,5% с 12,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.