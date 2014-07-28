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Экс-акционеры ЮКОСа выиграли дело против России
Третейский суд в Гааге вынес решение по жалобе бывших акционеров ЮКОСа, которые требовали от властей России компенсации за потерянные в результате перехода активов компании в собственность "Роснефти".
По мнению заявителей, их собственность была фактически безвозмездно отнята у них, после того как в 2003 году власти обвинили тогда крупнейшую нефтяную компанию в уклонении от уплаты налогов, и ряд руководителей компании были осуждены на лишение свободы.
Как пишет газета "Коммерсант", иск частично удовлетворен. Согласно третейскому решению, Россия, которую в ходе процесса признали нарушившей Энергетическую хартию, должна выплатить 50 миллиардов долларов. Напомним, истцы требовали 114 миллиардов.
В вердикте суда уточняется, что компенсацию акционерам Россия может выплатить до 15 января 2015 года, в противном случае начнут начисляться проценты. Москва может подать жалобу на это решение в суды Нидерландов.
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