Экс-акционеры ЮКОСа выиграли дело против России

Третейский суд в Гааге вынес решение по жалобе бывших акционеров ЮКОСа, которые требовали от властей России компенсации за потерянные в результате перехода активов компании в собственность "Роснефти".

По мнению заявителей, их собственность была фактически безвозмездно отнята у них, после того как в 2003 году власти обвинили тогда крупнейшую нефтяную компанию в уклонении от уплаты налогов, и ряд руководителей компании были осуждены на лишение свободы.

Как пишет газета "Коммерсант", иск частично удовлетворен. Согласно третейскому решению, Россия, которую в ходе процесса признали нарушившей Энергетическую хартию, должна выплатить 50 миллиардов долларов. Напомним, истцы требовали 114 миллиардов.

В вердикте суда уточняется, что компенсацию акционерам Россия может выплатить до 15 января 2015 года, в противном случае начнут начисляться проценты. Москва может подать жалобу на это решение в суды Нидерландов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.