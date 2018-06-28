1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем

Правительство продолжает выискивать лазейки в собственной же пенсионной реформе

Повышение пенсионного возраста будущим пенсионерам должно пойти на пользу тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Об этом прямо заявляют в Минтруда. Глава ведомства рассказал, на какие средние пенсии смогут уже в следующем году претендовать пенсионеры. А также о том, кому пенсии повышать не планируют, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Что случилось?

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал журналистам о планируемых правительством прибавках к пенсии в 2019 году. Чиновники хотят изменить правила индексации, но сохранить существующие ограничения — она, как и сейчас, не будет касаться работающих пенсионеров. Глава министерства заявил об этом так: «Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали».

Средняя пенсия в 2019 году

Министр труда еще раз подтвердил, что если пенсионный возраст будет повышен по плану Правительства (до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин), то действующие пенсионеры сомогут в 2019 году рассчитывать на прибавку к пенсии в сумме в среднем до 1000 рублей. Правда, только в том случае, если они не работают. При этом Максим Топилин попенял журналистам на не совсем верную трактовку планов чиновников. Он отметил, что прибавлять к пенсиям сразу и всем по 1000 рублей никто не планирует. Чиновник пояснил это так:

1000 рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Для каждого пенсионера индексация будет своя, в зависимости от размера пенсии.

Поэтому чем больше пенсия конкретного пенсионера, тем больше он получит прибавку, ведь индексация будет происходить в процентном выражении к сумме тех выплат, которые Пенсионный фонд уже осуществляет в пользу человека. Поэтому на обещанную 1000 рублей могут рассчитывать пенсионеры, которые сейчас получают среднюю по меркам Минтруда, пенсию, т.е. примерно 14 400 рублей. Министр резюмировал эту схему индексации так: «Пенсионеры за год получат в среднем на 12 000 рублей больше. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 000 рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15 400 рублей. Это среднее повышение».

Однако, как подчеркнул чиновник, такие прибавки станут возможны, только когда будет принят законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно ему, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года, при этом повышение возраста будет проходить постепенно. Других вариантов обеспечить выплаты пенсионеров у государства в текущей ситуации нет, как подчеркнул Топилин:

Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход.

Работать смогут все пожилые люди. Если их возьмут…

Также чиновник отметил, что Правительство не опасается того, что у пожилых людей предпенсионного возраста будут возникать проблемы с трудоустройством. Конечно, для этого придется усилить контроль за работодателями, как считает глава Минтруда, но главное, что должно сыграть в этой ситуации свою роль: сокращение числа трудопособного населения. По словам Максима Топилина: «У нас есть люфт — на рынок выходит мало людей, снижается численность населения трудоспособного возраста. Именно сейчас можно предполагать с высокой точностью, что серьезных изменений происходить не будет. Безусловно, за этим нужно очень внимательно наблюдать, серьезно работать инспекциям по труду, если у людей, которые будут несколько дольше работать, возникнут риски».

Напомним, Госдума планирует рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля 2018 года. Сейчас по всей стране профсоюзы проводят митинги против этих мер, общественность подписывает петеции, а депутаты утверждают, что не будут голосовать за правительственную инициативу.