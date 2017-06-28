Рубль опять начал давить доллар

Сегодня: Российский риск – под давлением. Арест акций МТС, БЭСК и Медси в рамках иска Роснефти к АФК «Система», слушания по которому начинаются сегодня, нивелирует позитив от плавно дорожающей нефти (Brent торгуется на уровне около $46 за барр.), а также уверенности Китая (в лице премьера Госсовета КНР Ли Кэцян) в том, что целевой уровень роста экономики 6.5% будет достигнут, а системные риски останутся под контролем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, росту осторожности будут способствовать ожидания выступления главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги. Ряд экспертов начинают с меньшим оптимизмом смотреть на перспективы американской экономики и опасаются, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика ФРС может вызвать торможение.

Слабая динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день смешанной динамикой (DJIA +0.07%, S&P 500 +0.03%, NASDAQ -0.29%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +0.09%, Shanghai -0.09%, Nikkei +0.31%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $44.96 за барр. – выше открытия.

Вчера: Нефть превыше всего. В отсутствие прочих драйверов российский рынок акций отыгрывал динамику нефти.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.72% до $45.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.82, РТС (+0.4%), ММВБ-50 (-0.38%).