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Российские банки смогут отказываться от клиентов
Российские банки могут расторгнуть все договоры с клиентом, если даже по одному из его счетов были проведены сомнительные операции. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», это следует из разъяснения ЦБ.
Банк России сослался на положения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Фактически регулятор конкретизировал действующие нормы закона, отметив, что на его основании банк действительно может расторгнуть все заключенные с клиентом договоры банковского счета (вклада), если за календарный год кредитная организация отказывала клиенту в выполнении распоряжения два раза или более.
По нормам действующего законодательства банки могут отказать клиенту в выполнении операции в двух случаях: если он не предоставит необходимые документы для фиксирования информации, а также если у работников банка возникнут подозрения, что операция носит сомнительный характер.
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