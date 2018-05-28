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Полицейские в России остались без страховки
ЦБ отозвал лицензии у страховщика сотрудников МВД
Центробанк отозвал лицензии у «Центрального страхового общества» (ЦСО). Об этом сообщается на сайте регулятора. В приказе отмечается, что отзыв лицензий связан с «неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательств», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Регулятор отозвал лицензии на добровольное личное и имущественное страхование, обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и правоохранительных органов, ОСАГО и перестрахование.
Напомним, 28 апреля ЦБ приостановил действие лицензий ЦСО и ввел в страховую компанию временную администрацию на полгода. В декабре 2017 года компания выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах. По этому контракту ЦСО получило 13,746 млрд руб.
На фото: кадр из телесериала "Полицейский с Рублевки", телеканал НТВ.
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