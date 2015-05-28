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Пенсии россиян теперь рассчитываются по новым правилам
В 2015 году вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся порядка формирования пенсионных прав граждан России и расчета пенсии. Размер страховой пенсии по новым правилам теперь напрямую зависит от размера официальной заработной платы, от длительности страхового стажа и от возраста обращения за ее назначением, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю.
Новый порядок предполагает, что за каждый год более позднего выхода на пенсию гражданину будут устанавливаться дополнительные (премиальные) коэффициенты, которые будут повышать размер его пенсии.
Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через 3 года после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая пенсия - на 24%. Если на 5 лет позднее, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая - на 45%. Таким образом, выходить на пенсию позже стало выгодно.
Отложить выход на пенсию могут как приморцы, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины – 60 лет), так и жители края, имеющие право на льготную пенсию. Принять такое решение могут также граждане, которые уже являются получателями пенсии.
К сожалению, с начала года только 9 приморцев воспользовались этой возможностью.
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Что только не придумывают, лишь бы не платить пенсии. Пока будешь работать после пенсии и ждать проценты, сыграешь в ящик и платить уже не надо.