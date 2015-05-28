Россияне задолжали банкам 11 трлн рублей

Бурная динамика кредитования за прошлые годы с темпами кредитования, превышающими 30 и 40 процентов в год, обернулась кризисом просроченной задолженности. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», по состоянию на 1 мая задолженность россиян перед банками достигла 10,8 триллиона рублей.

Зампред Банка России Василий Поздышев сообщил, что из почти 11 триллионов рублей, которые россияне должны банкам, 3,6 триллиона - это ипотека, а больше 6 триллионов - необеспеченные потребительские кредиты. При этом уровень просроченной задолженности по потребкредитам достиг отметки в 14,2 процента, а по ипотечным - 1,4 процента, рассказал зампред ЦБ.

"На начало этого года соотношение кредитов населения к ВВП составило 16,7 процента. Если сравнивать с другими странами, то мы находимся в менее рисковой зоне - между Казахстаном, где аналогичный показатель составил 12 процентов и Бразилией, где это соотношение составляет 21-22 процента. Для сравнения, в Польше - 35 процентов, в Германии - 54 процента, в США - 80 процентов. С этой точки зрения, россияне закредитованы не сильно", - отметил Василий Поздышев.

Однако он уточнил, что для растущей экономики более важным стоит считать соотношение выплат по кредитам и доходов населения. В России этот показатель увеличивается из-за снижения доходов граждан. С января, по данным Василия Поздышева, это соотношение составило 21 процент. "По сравнению с другими странами по этому показателю мы находимся в более рисковой зоне. В Германии - 1,5 процента, в Казахстане - около 12 процентов, в Бразилии - 21 процент", - сказал он.

Напомним, ранее Василий Поздышев прогнозировал, что общая просроченная задолженность перед банками может расти еще примерно полгода, но после начнет снижаться. По данным первого зампреда Банка России Михаила Сухова, к началу мая просроченная задолженность по розничным кредитам у россиян находилась возле отметки в 7,1 процента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.