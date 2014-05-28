Японцы хотят потеснить ненадежные Visa и MasterСard в России

Японская платежная система JCB активизировала деятельность по выходу на российский рынок и в ближайшее время может подать необходимые документы в Банк России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам участников рынка, JCB планирует начать работу в партнерстве с Альфа-Банком. В свою очередь директор процессингового Центра банка Вилен ТИМИРЯЗЕВ подтвердил изданию, что соответствующие переговоры с JCB были и предварительные договоренности уже достигнуты.

"Мы уже стали членом JCB, имеем опыт работы с JCB в качестве Са "Аэрофлота", далее, согласно договоренностям, планируем осуществлять функции расчетного банка этой платежной системы в России", — сказал Тимирязев. Он отметил, что плюсы этого статуса — остатки на корсчетах банков-участников системы и дополнительный комиссионный доход.

Однако Тимирязев уточняет, что на начальном этапе развития системы материальный аспект вряд ли будет заметным; больший интерес представляет статус. "Если все пойдет по плану, в первую очередь потенциальной целевой аудиторией карт JCB станут граждане, часто летающие в Китай, Японию, Южную Корею, где Visa с MasterCard недостаточно хорошо представлены", — считает директор процессингового центра.

Досье ZRPRESS.RU

JCB — крупнейшая в Японии и одна из ведущих платежных систем мира, была основана в 1961 году. В прошлом году источники в ЦБ сообщали, что система проводит переговоры с регулятором о начале своей деятельности в РФ. В настоящее время карты JCB выпускаются в 15 государствах и принимаются в 190 странах.

Закон, принятый после того как Visa и MasterCard из-за введения санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков, обязал зарубежные платежные системы с 1 июля ежеквартально вносить обеспечительные взносы на специальный счет в Банк России в размере 25% от среднедневного оборота. Visa и MasterCard заявили о чрезмерности таких требований.

ZRPRESS.RU, Владивосток.