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У рубля позитивный настрой перед майскими праздниками

28 Апреля 2018, 18:21 | В России

Длинная и насыщенная неделя подошла к концу...

Дерипаска согласился отказаться от контроля. Вероятность смягчения санкций США повышается после неожиданного заявления Олега Дерипаски о готовности снизить свою долю в EN+ с 65% до уровня ниже 50%, что означает потерю контроля над компанией. Это требование выдвинули США как условие для вывода UC Rusal и EN+ из санкционного списка. На позицию Вашингтона повлияли усилия лидеров европейских стран, в частности Макрона и Меркель, отстаивающих интересы ЕС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Саммит двух Корей. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вошел в демилитаризированную зону для встречи с президентом Южной Кореи не с угрозой конца света, а с миром. Главы двух стран, как сообщается, договорились положить конец «войне» до конца года.

Эти события предполагают краткосрочный позитив для рынков акций, однако неопределенность сохраняется, поэтому говорить о фундаментальном изменении расклада пока не приходится.

Смешанная динамика в США. США (S&P 500 +0.11%, DJIA -0.05%, NASDAQ +0.02%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $74.64 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Рост на фоне снижения геополитических рисков. Рынки акций завершили вчерашний день в плюсе под влиянием снижения геополитических рисков, сохранения котировок Brent выше уровня $75 за барр., продолжения программы стимулов ЕЦБ и падения доходности UST 10. Решение ЦБ РФ не менять ставку (7.25%) было ожидаемым и не оказало большого влияния на рынок. К концу дня наблюдались все признаки предпраздничных торгов.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.41% до $74.4 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 62.16, РТС (+1.77%), индекс МосБиржи (+0.68%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  макрон  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  меркель  фьючерс  динамика 



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