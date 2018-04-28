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Дальневосточники тоже в черном списке
В черный список ЦБ на 23 апреля включены 6392 человека, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила ТЯЖЕЛЬНИКОВА сообщила, что 1127 часть граждан из внесенных в черный список - представители некредитных финансовых организаций, которых ЦБ включает в базу с 28 января 2018 года, после вступления в силу поправок в закон о деловой репутации. Черный список ЦБ — это база данных о лицах, чья репутация не соответствует требованиям регулятора, а деятельность способствует нанесению ущерба финансовому положению банка. Ведение такого списка предусмотрено законом «О Центральном банке РФ». Включенные в него лица не могут, в частности, быть назначены на должность руководителя, члена совета директоров банка, приобретать свыше 10% акций банков и некредитных финансовых организаций. В черном списке также оказываются топ-менеджеры и акционеры банков, попавших под санацию или потерявших лицензию. Именно этими требованиями вызваны предписания ЦБ Дмитрию АНАНЬЕВУ сократить долю в банке «Возрождение», а Андрею ВДОВИНУ — в Азиатско-Тихоокеанском банке.
На 1 января черный список ЦБ включал 5,79 тыс. лиц, на 11 декабря 2017 года в нем было 4,81 тыс. имен. Таким образом, за последние четыре месяца численность фигурантов списка выросла на 1,6 тыс. человек. С 28 января вступили в силу поправки в законодательство о деловой репутации, которые вводят кросс-секторальный подход при оценке соответствия требованиям деловой репутации топ-менеджеров и контролирующих компанию лиц. С вступлением их в силу законодательство о деловой репутации теперь распространяется на топ-менеджеров и контролирующих лиц не только банков, но и других финансовых компаний - негосударственных пенсионных фондов, страховых и микрофинансовых компаний, управляющих компаний инвестфондов и паевых инвестиционных фондов. Срок пребывания руководителей в черном списке увеличен с пяти до десяти лет.
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