Негосударственные пенсионные фонды заработали денег для себя

Пенсионные накопления НПФ выросли в 2017 году на 14,3%, сообщает Деловая газета «Золотой Рог со ссылкой на banki.ru.

Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились в 2017 году на 14,3%, до 2,44 трлн рублей, пенсионные резервы – на 8%, до 1,18 трлн, сообщили в пресс-службе Банка России. «Значительное влияние на увеличение объема средств под управлением НПФ оказали переходная кампания в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и привлечение новых участников в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Количество застрахованных лиц, формирующих накопления в НПФ, увеличилось за прошедший год на 4,5 миллиона, до 34,3 миллиона человек. В сегменте НПО количество участников выросло на 726,8 тысячи, превысив 6 млн человек», - говорится в релизе.

Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений обогнала инфляцию (2,5%) и по итогам прошлого года составила 4,6% до выплаты вознаграждений УК, специализированному депозитарию и фонду, после выплаты вознаграждений- 3,8%. По данным ЦБ, доходность от размещения пенсионных резервов оказалась на уровне 5,4% до выплаты вознаграждений, после выплаты вознаграждений - 4,3%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.