Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Негосударственные пенсионные фонды заработали денег для себя
Пенсионные накопления НПФ выросли в 2017 году на 14,3%, сообщает Деловая газета «Золотой Рог со ссылкой на banki.ru.
Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличились в 2017 году на 14,3%, до 2,44 трлн рублей, пенсионные резервы – на 8%, до 1,18 трлн, сообщили в пресс-службе Банка России. «Значительное влияние на увеличение объема средств под управлением НПФ оказали переходная кампания в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и привлечение новых участников в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Количество застрахованных лиц, формирующих накопления в НПФ, увеличилось за прошедший год на 4,5 миллиона, до 34,3 миллиона человек. В сегменте НПО количество участников выросло на 726,8 тысячи, превысив 6 млн человек», - говорится в релизе.
Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений обогнала инфляцию (2,5%) и по итогам прошлого года составила 4,6% до выплаты вознаграждений УК, специализированному депозитарию и фонду, после выплаты вознаграждений- 3,8%. По данным ЦБ, доходность от размещения пенсионных резервов оказалась на уровне 5,4% до выплаты вознаграждений, после выплаты вознаграждений - 4,3%.
Новости тематики
- У рубля позитивный настрой перед майскими праздниками
- Дальневосточники тоже в черном списке
- Негосударственные пенсионные фонды заработали денег для себя
- Финансовая группа "Открытие" получила новые капиталы для НПФ
- Пенсионный фонд испытывает дефицит
- На стороне рубля играет нефть и слухи о смягчении санкции
- Доллар уничтожат через два дня
- Рубль резко укрепляется к доллару
- Рубль слегка сдал
- Рубль начал резко расти
Новости раздела
- У рубля позитивный настрой перед майскими праздниками
- Дальневосточники тоже в черном списке
- Негосударственные пенсионные фонды заработали денег для себя
- Финансовая группа "Открытие" получила новые капиталы для НПФ
- Пенсионный фонд испытывает дефицит
- На рынке появится страховщик-гигант
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- На стороне рубля играет нефть и слухи о смягчении санкции
- Дети спасут россиян от налогов
- Доллар уничтожат через два дня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Доллар уничтожат через два дня
- Материнский откат
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Приморские компании "подвергаются грабежу" со стороны китайцев
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Во Владивостоке причальный беспредел привел к катастрофе
- Бывший главный тренер отправил "Луч" в зону вылета