Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР

Американские власти продолжают делать грозные заявления в отношении Северной Кореи: Дональд Трамп предупредил, что возможен «серьезный, серьезный конфликт» с Пхеньяном. В преддверии майских праздников инвесторы могут закрывать позиции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нефть и газ

Татнефть: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в объеме 50% по МСФО – позитивно

50% чистой прибыли по МСФО соответствуют RUB 22.81 на акцию и доходности 6.3% на «обычку» и 10% на «префы», что выше наших оценок.

Газпром: 4К16 по МСФО – EBITDA на уровне ожиданий, FCF близок к нулю

Финансовые результаты за 4К16 в целом совпали с ожиданиями, скорректировавшись под различные изменения стоимости резервов и активов.

Газпром: Телеконференция – дивиденды RUB 7.89, возможен рост экспорта

Хотя подтверждение размера дивидендов может разочаровать инвесторов, которые надеялись на коэффициент выплат 50%, потенциальный рост экспорта позитивен.

Новатэк: Телеконференция – планы увеличения добычи, Ямал СПГ по расписанию – нейтрально

Добыча продолжит снижаться, но приобретение новых активов и увеличение добычи помогут Новатэку сохранить свою рыночную долю.

РД КМГ: 1К17 по МСФО – EBITDA выше оценок, положительный FCF, CFY на уровне 10%

Скорр. EBITDA превзошла наши ожидания, чистая денежная позиция растет.

РД КМГ: Подтверждение прогнозов компании – нейтрально

Менеджмент подтвердил ожидания позитивного эффекта от модернизации НПЗ и планы расширения ресурсной базы за счет сделок M&A.

Металлургия и добыча

Petropavlovsk: Операционные результаты за 1К17 – выглядят сильно, но низкий уровень раскрытия

Результаты выглядят сильно, поскольку оценочная выручка выросла на 25% г/г. Однако качество раскрытия информации снова ухудшилось.

НЛМК: 1К17 по МСФО – несколько лучше оценок, небольшой позитив

Результаты лишь немного превысили наши оценки и консенсус-прогноз. Конъюнктура рынка стали ожидаемо ухудшается – сохраняем негативный взгляд.

Норильский никель: Операционные результаты за 1К17 – разовое существенное снижение, но риски сохраняются

Результаты выглядят умеренно негативно, в особенности учитывая наличие рисков для годового прогноза.

Электроэнергетика

Государственные энергокомпании: Подписано поручение правительство по коэффициент выплат 50% – позитивно

Подписание поручения улучшает отношение рынка к акциям сетевых компаний (Россети, ФСК) и в меньшей степени к Интер РАО.

Энел Россия: 1К17 по МСФО – EBITDA выше ожиданий, позитивные риски для годовых прогнозов

Рост EBITDA на 80% в результате наступления седьмого года эксплуатации новых энергоблоков превышает наши ожидания.

Девелопмент

Недвижимость: Снижение объемов ввода жилья в Москве

Текущие объемы продаж недвижимости указывают на постепенное восстановление спроса, что может впоследствии обеспечить устойчивый рост объемов ввода жилья.

Потребительский сектор

X5 Retail: 1К17 по МСФО – ускорение роста, позитивные перспективы

Мы ожидаем повышения рентабельности по EBITDA X5 за 2017 г., что может стать большим сюрпризом для консенсус-прогнозов.

Дикси: 1К17 по МСФО – пока без признаков восстановления

Результаты выглядят слабыми, что неудивительно, учитывая динамику выручки ритейлера.

Черкизово: Операционные результаты за 1К17 – снижение цен, небольшой негатив

Мы ожидаем несколько негативной реакции рынка на результаты.

Медиа и IT

Яндекс: 1К17 по US GAAP – лучше ожиданий, позитивно

Уверенные результаты подтверждают наше недавнее повышение рекомендации до «ПОКУПАТЬ».

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток