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Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
Американские власти продолжают делать грозные заявления в отношении Северной Кореи: Дональд Трамп предупредил, что возможен «серьезный, серьезный конфликт» с Пхеньяном. В преддверии майских праздников инвесторы могут закрывать позиции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нефть и газ
Татнефть: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в объеме 50% по МСФО – позитивно
50% чистой прибыли по МСФО соответствуют RUB 22.81 на акцию и доходности 6.3% на «обычку» и 10% на «префы», что выше наших оценок.
Газпром: 4К16 по МСФО – EBITDA на уровне ожиданий, FCF близок к нулю
Финансовые результаты за 4К16 в целом совпали с ожиданиями, скорректировавшись под различные изменения стоимости резервов и активов.
Газпром: Телеконференция – дивиденды RUB 7.89, возможен рост экспорта
Хотя подтверждение размера дивидендов может разочаровать инвесторов, которые надеялись на коэффициент выплат 50%, потенциальный рост экспорта позитивен.
Новатэк: Телеконференция – планы увеличения добычи, Ямал СПГ по расписанию – нейтрально
Добыча продолжит снижаться, но приобретение новых активов и увеличение добычи помогут Новатэку сохранить свою рыночную долю.
РД КМГ: 1К17 по МСФО – EBITDA выше оценок, положительный FCF, CFY на уровне 10%
Скорр. EBITDA превзошла наши ожидания, чистая денежная позиция растет.
РД КМГ: Подтверждение прогнозов компании – нейтрально
Менеджмент подтвердил ожидания позитивного эффекта от модернизации НПЗ и планы расширения ресурсной базы за счет сделок M&A.
Металлургия и добыча
Petropavlovsk: Операционные результаты за 1К17 – выглядят сильно, но низкий уровень раскрытия
Результаты выглядят сильно, поскольку оценочная выручка выросла на 25% г/г. Однако качество раскрытия информации снова ухудшилось.
НЛМК: 1К17 по МСФО – несколько лучше оценок, небольшой позитив
Результаты лишь немного превысили наши оценки и консенсус-прогноз. Конъюнктура рынка стали ожидаемо ухудшается – сохраняем негативный взгляд.
Норильский никель: Операционные результаты за 1К17 – разовое существенное снижение, но риски сохраняются
Результаты выглядят умеренно негативно, в особенности учитывая наличие рисков для годового прогноза.
Электроэнергетика
Государственные энергокомпании: Подписано поручение правительство по коэффициент выплат 50% – позитивно
Подписание поручения улучшает отношение рынка к акциям сетевых компаний (Россети, ФСК) и в меньшей степени к Интер РАО.
Энел Россия: 1К17 по МСФО – EBITDA выше ожиданий, позитивные риски для годовых прогнозов
Рост EBITDA на 80% в результате наступления седьмого года эксплуатации новых энергоблоков превышает наши ожидания.
Девелопмент
Недвижимость: Снижение объемов ввода жилья в Москве
Текущие объемы продаж недвижимости указывают на постепенное восстановление спроса, что может впоследствии обеспечить устойчивый рост объемов ввода жилья.
Потребительский сектор
X5 Retail: 1К17 по МСФО – ускорение роста, позитивные перспективы
Мы ожидаем повышения рентабельности по EBITDA X5 за 2017 г., что может стать большим сюрпризом для консенсус-прогнозов.
Дикси: 1К17 по МСФО – пока без признаков восстановления
Результаты выглядят слабыми, что неудивительно, учитывая динамику выручки ритейлера.
Черкизово: Операционные результаты за 1К17 – снижение цен, небольшой негатив
Мы ожидаем несколько негативной реакции рынка на результаты.
Медиа и IT
Яндекс: 1К17 по US GAAP – лучше ожиданий, позитивно
Уверенные результаты подтверждают наше недавнее повышение рекомендации до «ПОКУПАТЬ».
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток
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