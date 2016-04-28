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Пенсионные накопления могут сделать собственностью граждан

28 Апреля 2016, 17:20 | В России

Минфин и Центробанк подготовили Концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая предполагает, что пенсионные накопления станут почти полноценной частной собственностью граждан, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ», в распоряжение которого попала презентация концепции.

По информации газеты, предварительная версия документа передана для обсуждения в правительство и администрацию президента.

Издание уточняет, что в материалах не обозначено даже предположительно время реализации заложенных в концепцию идей, в них отсутствует также увязка ее с другими составляющими изменений пенсионной системы.

Минфин и ЦБ, как пишет газета, предложили ликвидировать одну из главных составляющих нынешней пенсионной системы — собственность Пенсионного фонда на средства пенсионных накоплений граждан. Частные пенсионные накопления граждан, так называемый пенсионный капитал, предлагается сделать почти полноценной частной собственностью граждан. Причем не только те накопления, что возникнут в будущем, но и те, что были перечислены работодателем за работника в 2004–2016 годах.

Выплаты накопленного авторы концепции предлагают сделать гибкими. За пять лет до выхода на пенсию до 20% накоплений можно будет получить «в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств». Полностью все накопления в НПФ можно будет изъять и потратить в случае тяжелой болезни. В зависимости от объема накоплений будет доступно несколько схем выплат.

Согласно предложениям платеж в Пенсионный фонд России сохраняется на уровне 22%, а все суммы пенсионного капитала, то есть накопительной пенсии, будут уплачиваться сверх этой ставки уже не в ПФР, а в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Новые средства, уплачиваемые в накопления в НПФ, освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). При этом ставку платежа на накопления плательщик будет устанавливать самостоятельно. Однако в диапазоне от 0 до 6% на них будут распространяться льготы и гарантии: освобождение от НДФЛ, сокращение взноса в ПФР и страховка АСВ, которая включает пятилетнюю гарантию положительной доходности и гарантию сохранности накоплений на случай банкротства НПФ. ​

Подвох в том, что предлагаемая система будет интересна в первую очередь тем, кто получает более 60 тыс. руб. в месяц. «При средней зарплате в 30 тыс. руб. и стаже в 35 лет использование накоплений по предложенной схеме дает примерно такую же пенсию, что будет получена в чисто страховой системе», — пишет газета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсия  центробак  минфин 



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Комментарии

  • Р“РѕСЃС‚СЊ10:37, 29.04.2016#

    Пенсионный Фонд - Живи ярко, умри молодым!

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