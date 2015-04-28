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Доллар и евро могут попасть в России под тотальный запрет
Предложение об ограничении оборота на территории России иностранной валюты, высказанное на последнем заседании Совета безопасности, вызвало активную дискуссию в профессиональных кругах и едва ли не панику среди значительной части населения, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».
Возможно, именно по этой причине, высказанную на Совбезе тему вчера вечером вынужден был прокомментировать и Банк России. Судя по заявлению ЦБ, главный банк страны выступает против ограничений на использование в России иностранной валюты.
"Меры административного характера по ограничению использования иностранной валюты на территории РФ на заседании межведомственной комиссии не рассматривались. Со своей стороны, Банк России также исходит из нецелесообразности принятия подобных ограничительных мер", - цитирует пресс-службу Центробанка "Интерфакс".
По данным агентства, представители ЦБ принимали участие в заседании межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сфере, где было выдвинуто предложение "создать условия для постепенного снижения уровня долларизации российской экономики и развития инфраструктуры в целях расширения использования российского рубля в международных расчетах". Впрочем, по данным ЦБ, меры административного характера по ограничению использования иностранной валюты на территории РФ на заседании межведомственной комиссии не рассматривались.
Банк России – не единственный противник подобных мер. Как сообщает РБК, свои сомнения по данному вопросу высказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предположивший, что "это скорее всего мнение подразделения Совбеза".
В свою очередь, представитель секретаря Совета безопасности Николая Патрушева рассказал РБК, что конкретных предложений правительству и ЦБ сделано не было. Напротив, по его словам, в протоколе заседания комиссии, в состав которой входят представители правительства и ЦБ, который пока не подписан и не отправлен в правительство, будет дана соответствующая рекомендация ЦБ и правительству разработать такие меры.
Скорее всего, на этот раз ни каких ограничений обращения иностранной валюты внутри России принято не будет. Экономической целесообразности подобная мера не имеет, в связи с чем судьба данного предложения в нынешней ситуации очевидна. И все же, нельзя не отметить, что подобные предложения в последнее время звучат все чаще и чаще. Так, некоторое время назад о возможности данного шага заявлял один из депутатов Государственной Думы. Схожие предложения звучали и из уст ряда экспертов. Вчера об этом заговорили уже на заседании Совбеза. Что может означать такое повышенное внимание к данной теме?
Судя по активной эксплуатации темы, есть все основания полагать, что данное предложение действительно рассматривается в качество одного из возможных вариантов действий правительства и ЦБ, и в настоящий момент идет "пробивка" общественного мнения по данному вопросу. Цена вопроса так же ясна. В настоящий момент на руках у российских физических и юридических лиц находится несколько миллиардов долларов различных депозитов, резервов и просто наличных накоплений. Пока эти деньги не представляют особого интереса для властей. Однако, в случае новых проявлений кризиса, у государства вполне может возникнуть желание наложить руку и на них.
Очевидно, что главной и единственной причиной нынешнего укрепления рубля является возобновившийся рост цен на нефть, который наверняка будет непродолжительным. В случае возобновления падения нефти, возобновление ажиотажного спроса на валюту не вызывает сомнений. Все это прекрасно понимают и в правительстве. При этом, во время последнего укрепления рубля довольно четко прослеживалось его стремление максимально "вытрясти" валюту из населения и бизнеса, у кого она еще осталась.
Наличие мер по ограничению оборота валюты на территории России является самым надежным инструментом, позволяющим выбить из россиян все валютные заначки. Нет сомнений, что Минфин и ЦБ так или иначе рассматривают их в качестве дополнительных резервов, так как не имея возможности печатать доллары, государство вполне может позаимствовать их у населения, принудительно выкупив валюту на напечатанные им рубли.
Исходя их этого, можно сказать, что даже в случае отклонения вчерашнего предложения, высказанного на Совбезе, идея изъятия у россиян валютных накоплений вряд ли будет похоронена навсегда. Скорее, ее реализация лишь будет отложена до более серьезных экономических потрясений, связанных, как пример, с новыми санкциями, падением цен на нефть, или недостатком средств на очередной проект моста в Крым или чего-то подобного этому.
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Комментарии
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Псевдоним09:47, 29.04.2015#
Ерунда! Железный занавес был только в идеологии. В одинаковых штанах никто не ходил. Да был дефицит качественных шмоток, но моряки вполне достаточно привозили из загранки действительно качественной одежды, помню у знакомого моряка приобрели настоящий американский джинсовый костюмчик и я его носил больше трех лет пока не вырос и он оставался как новенький. А сейчас у меня целая коллекция китайских псевдоджинс которых хватает только на один сезон, а потом они превращаются в обычную робу которую можно одевать только на даче. С отечественным автопромом тоже далеко не так однозначно было плохо - я сам видел что на западе страны Нива до сих пор используется в сельской местности.
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