Visa не хочет "портить" свои карты надписью "НСПК"

Visa не собирается выпускать кобрендинговые карты с «Национальной системой платежных карт», 100% которой принадлежит Центробанку, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Как сообщили газете в пресс-службе Visa, компания решает вопрос с переводом процессинга транзакций в НСПК, но не готова к тому, что на картах Visa будет размещаться логотип другой платежной системы.

Кобрендинговые карты позволяют работать в нескольких платежных системах, обычно в двух. На таком «пластике», соответственно, размещаются логотипы платежных систем - участниц кобренда (кобейджа).

- Бренд Visa является одним из самых узнаваемых и надежных в мире, - объясняют «Известиям» в Visa. - Компания сама решает, где и как размещаются элементы ее бренда, с тем чтобы их использование содействовало развитию как электронных платежей, так и бизнеса наших клиентов и торгово-сервисных предприятий-партнеров, а также самой платежной системы Visa. В настоящее время мы не изучаем возможность реализации кобейджинговых проектов в России. В данный момент мы фокусируемся на переводе процессинга внутрироссийских транзакций по картам Visa в НСПК.

В то же время другая американская платежная система, MasterCard, и японская JCB сами предложили ЦБ кобренд с НСПК, о чем 25 марта официально заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, кобрендинговые карты НСПК с MasterCard и JCB могут появиться в 2016 году и владельцы таких продуктов смогут пользоваться ими как в России, так и за рубежом. В пресс-службе компании MasterCard «Известиям» подтвердили свою готовность к реализации кобрендингового проекта с НСПК и заявили о готовности приносить пользу России.

- MasterCard активно участвует в развитии платежных инноваций в России и остается надежным партнером НСПК, - официален представитель российского офиса MasterCard. - Мы всегда готовы обсуждать новые варианты развития нашего партнерства, чтобы содействовать вытеснению наличных из оборота в экономике России и чтобы финансовые услуги здесь были максимально доступны, потому что развитие безналичных технологий приносит пользу бизнесу, потребителям и стране в целом.

В компании JCB не ответили на запрос.

Источник, близкий к Visa, пояснил «Известиям», почему компания против кобренда.

- У Visa более категоричная позиция, чем у MasterCard, - говорит собеседник. - MasterCard за счет своей лояльной позиции хочет увеличить долю на российском рынке (американские МПС занимают более 95% рынка; доля Visa - 65%). Но это по большому счету непрозорливо: банки и их клиенты будут уходить от американских систем в НСПК при условии, что наша платежная система будет нормально работать. Visa не хочет рекламировать потенциального конкурента в лице НСПК, которая намерена начать выпуск собственных карт в декабре 2015 года. Кроме того, кобрендинговый проект предполагает дополнительные расходы: к тому же обычно доходы и расходы распределяются между партнерами, а здесь, по моей информации, финансового вклада НСПК не предвидится.

Visa ранее оценила свои потери от перевода процессинга в Россию в $70 млн. Процесс подключения к НСПК Visa завершит в течение 1–2 месяцев. Мнения финансистов по поводу того, будет ли Visa платить обеспечительный взнос хотя бы за I квартал года (около $60 млн) до 30 апреля 2015 года, расходятся. Ряд источников, знакомых с ситуацией, уверены, что Visa сможет избежать уплаты обеспечительного взноса и штрафа при любом сценарии (izvestia.ru/news/584809). Другие финансисты отмечают, что Visa готова разместить депозит в ЦБ. По их словам, соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров представителей штаб-квартиры Visa Inc. с ЦБ.

НСПК сейчас проводит народный конкурс на создание логотипа и дизайна новой национальной карты НСПК (izvestia.ru/news/585407) - победитель определится до конца мая, заявляла Скоробогатова. В ЦБ крайне серьезно относятся к выборам: «как корабль назовешь, так он и поплывет», говорила зампред ЦБ. Как следует из последней версии стратегии НСПК, объем эмиссии ее карт к концу 2018 года должен составить не менее 120 млн. Заявленный НСПК объем эмиссии составляет более 50% всех карт, уже выпущенных российскими банками, - 224,3 млн штук на 1 октября 2014 года, по информации ЦБ. Фактически НСПК намерена обеспечить своими картами всё население страны от 16 лет, масштабы эмиссии можно будет достичь за счет «скрещивания» НСПК с анонсированным электронным паспортом россиянина (izvestia.ru/news/585873).

Директор департамента информационных технологий СДМ-банка Олег Илюхин указывает, что позиции обеих американских платежных систем в свете текущей ситуации являются логичными.

- Visa имеет солидную долю рынка в России, при этом для самой Visa этот рынок явно не приоритетный - поэтому ей нет смысла тратить силы и деньги и заниматься кобрендом с НСПК, - уверен Илюхин. - MasterCard же за счет своей более мягкой позиции надеется переманить к себе часть клиентов Visa.

Первый зампред Локо-банка Ирина Григорьева считает, что решение Visa больше похоже на политическое, чем на бизнес-решение. При этом MasterCard берет на себя серьезные репутационные риски, особенно в условиях антироссийских санкций, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

- Потенциальная клиентура НСПК - бюджетники, пенсионеры и получающие пособия по безработице, - говорит Осадчий. - Число госслужащих в России - около 1,5 млн человек. Число пенсионеров - около 41 млн человек. Число безработных - около 4,5 млн человек. Однако никто не мешает этим категориям населения иметь карты международных платежных систем без кобейджа.

Директор по процессингу Промсвязьбанка Александр Петров говорит, что для МПС кобренд с НСПК может повлечь снижение оборотов в зависимости от условий сотрудничества.

- Если сейчас карта международной платежной системы идет через НСПК (при этом принося доход для соответствующей международной платежной системы), то в случае кобейджа (или просто наличия у НСПК своего продукта) карта НСПК пройдет через НСПК и к международной платежной системе это либо не будет иметь никакого отношения, либо ей достанется лишь часть дохода, - поясняет Петров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.