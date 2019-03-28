Правительство решило занять деньги у народа

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Минфин РФ сообщил о выпуске новых ценных бумаг для населения
Министерство финансов России сообщило о планах размещения облигаций федерального займа нового, более доступного формата для физических лиц, сообщает газета «Золотой Рог».
В Минфине отметили, что новые ОФЗ-н будут более привлекательными для граждан РФ с учетом ряда новведений. В частности, будет увеличено числа банков-агентов их отделений, в которых можно будет приобрести ОФЗ-н нового образца. Физическим лицам также не придется платить комиссию банкам-агентам.
Довольно существенными нововведениями также являются снижение минимального количества ОФЗ, доступного для покупки – с 30 шт. (30 тыс. руб. по номиналу) до 10 шт. (10 тыс. руб. по номиналу), и возможность привлечения банковского кредита под залог ОФЗ-н. Выпуск новых ОФЗ-н планируется во II квартале 2019 г.
"В связи с истечением 20 марта 2019 г. периода размещения выпуска ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS Министерство финансов Российской Федерации информирует о планируемом во II квартале 2019 г. начале размещения ОФЗ-н нового формата.
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. руб. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.
Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и "Промсвязьбанк". В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения "Почта Банка".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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