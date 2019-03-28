www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.73 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 72.72 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Правительство решило занять деньги у народа

28 Марта 2019, 08:31 | В России

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ценных бумаг для населения

Министерство финансов России сообщило о планах размещения облигаций федерального займа нового, более доступного формата для физических лиц, сообщает газета «Золотой Рог».

В Минфине отметили, что новые ОФЗ-н будут более привлекательными для граждан РФ с учетом ряда новведений. В частности, будет увеличено числа банков-агентов их отделений, в которых можно будет приобрести ОФЗ-н нового образца. Физическим лицам также не придется платить комиссию банкам-агентам.

Довольно существенными нововведениями также являются снижение минимального количества ОФЗ, доступного для покупки – с 30 шт. (30 тыс. руб. по номиналу) до 10 шт. (10 тыс. руб. по номиналу), и возможность привлечения банковского кредита под залог ОФЗ-н. Выпуск новых ОФЗ-н планируется во II квартале 2019 г.

"В связи с истечением 20 марта 2019 г. периода размещения выпуска ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS Министерство финансов Российской Федерации информирует о планируемом во II квартале 2019 г. начале размещения ОФЗ-н нового формата.

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. руб. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и "Промсвязьбанк". В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения "Почта Банка".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: офз  доход  минфин  деньги  облигация  процент  заем 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • пенсионерка09:22, 28.03.2019#

    А что у пенсионеров больше нечего изымать?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru