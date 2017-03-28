Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трамп своим поведением подстегивает рубль
Сегодня: Снова – нефть и Трамп, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть Brent незначительно повышаются из-за ослабления доллара, однако позитив ограничен ростом добычи в США и сомнениями в том, что соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ (как в текущем виде, так и с учетом возможного продления) сможет восстановить баланс нефтяного рынка.
При этом первая неудача Трампа в конгрессе продолжает оказывать давление, которое не может компенсировать один твит, что «лучшее, конечно, впереди»: вернуть оптимизм на рынки могут лишь конкретные действия, которые в краткосрочной перспективе маловероятны. Ближе к закрытию инвесторы будут искать указания на дальнейшую динамику на нефтяном рынке (вечером будут опубликованы данные по запасам энергоресурсов в США от API).
США и Азия – смешанная динамика. Американские рынки акций завершили вчерашний день по большей части в минусе (DJIA -0.22%, S&P 500 -0.10%, NASDAQ +0.20%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +0.51%, Shanghai -0.29%, Nikkei +1.03%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.98 за барр. – выше открытия.
Вчера: Цены на нефть снижаются к $50, «фактор Трампа» оказывает давление. В последние несколько торговых сессий основное влияние на рынки оказывали перспективы нефтяных цен и так называемый «фактор Трампа». К сожалению, ни один из них не способствует росту.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.35% до $50.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.87, РТС (-0.89%), ММВБ-50 (-1.30%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Российские банки могут отказаться принимать евро
- Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
- Китайцы и нефть поддержали рубль
- Чиновники отчитаются за свою зарплату
- Нефть опять тащит рубль в пропасть
Новости раздела
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Альфа-Банк приостанавливает членство в АРБ
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Российские банки могут отказаться принимать евро
- Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
- Китайцы и нефть поддержали рубль
- Чиновники отчитаются за свою зарплату
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства
- Владивосток устал ютиться в "гостинках"
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Директорами аэропорта Владивосток стали представители сингапурского аэропорта Changi
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
Во всем виноват Трамп!