Трамп своим поведением подстегивает рубль

Сегодня: Снова – нефть и Трамп, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть Brent незначительно повышаются из-за ослабления доллара, однако позитив ограничен ростом добычи в США и сомнениями в том, что соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ (как в текущем виде, так и с учетом возможного продления) сможет восстановить баланс нефтяного рынка.

При этом первая неудача Трампа в конгрессе продолжает оказывать давление, которое не может компенсировать один твит, что «лучшее, конечно, впереди»: вернуть оптимизм на рынки могут лишь конкретные действия, которые в краткосрочной перспективе маловероятны. Ближе к закрытию инвесторы будут искать указания на дальнейшую динамику на нефтяном рынке (вечером будут опубликованы данные по запасам энергоресурсов в США от API).

США и Азия – смешанная динамика. Американские рынки акций завершили вчерашний день по большей части в минусе (DJIA -0.22%, S&P 500 -0.10%, NASDAQ +0.20%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +0.51%, Shanghai -0.29%, Nikkei +1.03%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.98 за барр. – выше открытия.

Вчера: Цены на нефть снижаются к $50, «фактор Трампа» оказывает давление. В последние несколько торговых сессий основное влияние на рынки оказывали перспективы нефтяных цен и так называемый «фактор Трампа». К сожалению, ни один из них не способствует росту.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.35% до $50.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.87, РТС (-0.89%), ММВБ-50 (-1.30%).