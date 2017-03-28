www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 51.45 р.
EUR: 61.81 р. 10 CNY: 82.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Трамп своим поведением подстегивает рубль

28 Марта 2017, 18:25 | В России

Сегодня: Снова – нефть и Трамп, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть Brent незначительно повышаются из-за ослабления доллара, однако позитив ограничен ростом добычи в США и сомнениями в том, что соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ (как в текущем виде, так и с учетом возможного продления) сможет восстановить баланс нефтяного рынка.

При этом первая неудача Трампа в конгрессе продолжает оказывать давление, которое не может компенсировать один твит, что «лучшее, конечно, впереди»: вернуть оптимизм на рынки могут лишь конкретные действия, которые в краткосрочной перспективе маловероятны. Ближе к закрытию инвесторы будут искать указания на дальнейшую динамику на нефтяном рынке (вечером будут опубликованы данные по запасам энергоресурсов в США от API).

США и Азия – смешанная динамика. Американские рынки акций завершили вчерашний день по большей части в минусе (DJIA -0.22%, S&P 500 -0.10%, NASDAQ +0.20%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +0.51%, Shanghai -0.29%, Nikkei +1.03%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.98 за барр. – выше открытия.

Вчера: Цены на нефть снижаются к $50, «фактор Трампа» оказывает давление. В последние несколько торговых сессий основное влияние на рынки оказывали перспективы нефтяных цен и так называемый «фактор Трампа». К сожалению, ни один из них не способствует росту.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.35% до $50.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.87, РТС (-0.89%), ММВБ-50 (-1.30%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: США  трамп  доллар  валюта  опек  баррель  евро  рубль  нефть 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним00:20, 29.03.2017#

    Во всем виноват Трамп!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru