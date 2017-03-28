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Альфа-Банк приостанавливает членство в АРБ
Альфа-Банк выражает несогласие с основными тезисами годового доклада Ассоциации российских банков и приостанавливает членство в АРБ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Альфа-Банк выражает свое несогласие по ряду вопросов с выводами и оценками, содержащимися в годовом докладе Ассоциации российских банков. Банк не принимал участия в подготовке документа, поэтому считает недопустимым его обнародование от имени всех членов Ассоциации. Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального Банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции, противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы.
По мнению Альфа-Банка, уровень конкуренции на финансовом рынке не определяется количеством кредитных организаций. Важнейшей угрозой конкуренции остается не количество, а качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков. Банки, которые лишились капитала, должны удаляться с рынка. Банк поддерживает усилия регулятора по очищению банковской системы.
Для обеспечения конкурентной среды важно не допускать необоснованных различий в регулировании частных финансовых посредников и организаций с государственным участием. Альфа-Банк считает обоснованными предложения Центрального Банка РФ по пропорциональному регулированию кредитных организаций. Речь идет об имплементации международных подходов, распространяющих требования Базельских стандартов на крупные, работающие на международном рынке банки, и снижении регуляторного давления на малые кредитные организации.
Практическая задача состоит в том, чтобы уточнить окончательные законодательные формулировки и учесть реальные коммерческие интересы всех групп банков. Это необходимо сделать в спокойном и взвешенном диалоге, без громких лозунгов, обвинений и ярлыков. Тем самым российская банковская система должна доказать свою зрелость и готовность к изменениям. В связи с существенным расхождением позиций Ассоциации российских банков и Альфа-Банка по актуальным проблемам развития банковской системы банк приостанавливает свое членство в Ассоциации российских банков.
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