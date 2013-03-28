Сумма транзакций по картам впервые превысила в России наличный оборот денег

По состоянию на начало 2013 года количество всех банковских карт, эмитированных в России, достигло цифры в 240 миллионов единиц.

Уровень активности карт составляет 75%. Об этом в ходе конференции "Роль российских банков в развитии проекта "Универсальная электронная карта" и национальной платежной системы" сообщил первый заместитель председателя Центрального банка РФ Владислав Конторович, пишет "Клерк.Ру".



По данным ЦБ, суммарный объем транзакций по картам за 2012 год составил почти 24 триллиона рублей. Владислав Конторович особо отметил, что в 2012 году доля операций по картам впервые превысила долю операций с наличными: 52% против и 48%.

Что касается инфраструктуры, то на конец года в стране насчитывалось 1,047 млн. устройств считывания карт.

ZRPRESS.RU, Владивосток.