www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Итоги
Распечатать

Сумма транзакций по картам впервые превысила в России наличный оборот денег

28 Марта 2013, 15:10 | В России

По состоянию на начало 2013 года количество всех банковских карт, эмитированных в России, достигло цифры в 240 миллионов единиц.

Уровень активности карт составляет 75%. Об этом в ходе конференции "Роль российских банков в развитии проекта "Универсальная электронная карта" и национальной платежной системы" сообщил первый заместитель председателя Центрального банка РФ Владислав Конторович, пишет "Клерк.Ру".

По данным ЦБ, суммарный объем транзакций по картам за 2012 год составил почти 24 триллиона рублей. Владислав Конторович особо отметил, что в 2012 году доля операций по картам впервые превысила долю операций с наличными: 52% против и 48%.

Что касается инфраструктуры, то на конец года в стране насчитывалось 1,047 млн. устройств считывания карт.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Klerk.Ru
Теги: УЭК  ЦБ  пластиковые карты  наличные  транзакции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:55, 29.03.2013#

    Это реклама УЭК? А как же освещение минусов: автоматический учет в объединенной БД доходов, расходов и покупок всех граждан, а так же опасность утечки собранных персональных данных клиентов, возможность тотальной слежки, контроля и т. п. ? Когда отменят наличные деньги, вот тогда люди и поймут обратную сторону электронных платежных систем и электронного паспорта, который со временем станет вживленным персональным чипом каждого человека. А пока радуйтесь как дети прикольным нововведениям, не желая задумываться об обратной стороне медали. Потом будет поздно сопротивляться - все это станет обязаловкой. . .

  • Псевдоним13:03, 29.03.2013#

    Транзакции можно написать попроще, на русском языке!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru