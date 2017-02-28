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Рубль снова крепнет

28 Февраля 2017, 17:46 | В России

Сегодня: Осторожность – основной тренд, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Инвесторы на глобальных рынках, по всей видимости, будут придерживаться осторожной позиции в ожидании доклада президента США о состоянии дел в стране (после закрытия рынка).

Неспособность представить четкую экономическую программу, которая бы с одной стороны будет стимулировала рост, а с другой – получила поддержку конгресса, вызовет негативную реакцию. Также рынки ждут важных макроданных – ВВП за 4К16 (США, Франция), индексы PMI (США, Китай, Япония). Brent восстанавливает потери.

Волатильность в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.08%, S&P 500 +0.10%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы находятся в основном в «плюсе» (Hang Seng -0.06%, Shanghai +0.28%, Nikkei +0.64%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.1 за барр. – выше открытия.

Вчера: Несмотря на рост цен на нефть Brent… Котировки Brent росли на фоне сохранения оптимизма нефтяных «быков» в свете сообщений, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи может быть выполнено на 100%. Министр энергетики России Новак ожидает, что участники сделки полностью исполнят свои обещания, а Россия сократит добычу в феврале более чем на 117 тыс. барр. в сутки (уровень января) и в будущем планирует снижать объемы сильнее и быстрее.

«Фактор Трампа» вновь оказал давление на настроения рынка. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании ежегодного доклада о состоянии дел в стране, в ходе которого президент должен представить планы налоговой реформы, увеличения инфраструктурных расходов и дерегулирования основных секторов экономики. Снижение вероятности перезагрузки в отношениях России и США не способствовало оптимизму.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.11% до $55.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.13, РТС (-1.05%), ММВБ-50 (-1.75%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ «БКС», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: акции  нефть  евро  вексель  баррель  рубль  доллар 



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