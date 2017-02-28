Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль снова крепнет
Сегодня: Осторожность – основной тренд, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Инвесторы на глобальных рынках, по всей видимости, будут придерживаться осторожной позиции в ожидании доклада президента США о состоянии дел в стране (после закрытия рынка).
Неспособность представить четкую экономическую программу, которая бы с одной стороны будет стимулировала рост, а с другой – получила поддержку конгресса, вызовет негативную реакцию. Также рынки ждут важных макроданных – ВВП за 4К16 (США, Франция), индексы PMI (США, Китай, Япония). Brent восстанавливает потери.
Волатильность в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.08%, S&P 500 +0.10%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы находятся в основном в «плюсе» (Hang Seng -0.06%, Shanghai +0.28%, Nikkei +0.64%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.1 за барр. – выше открытия.
Вчера: Несмотря на рост цен на нефть Brent… Котировки Brent росли на фоне сохранения оптимизма нефтяных «быков» в свете сообщений, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи может быть выполнено на 100%. Министр энергетики России Новак ожидает, что участники сделки полностью исполнят свои обещания, а Россия сократит добычу в феврале более чем на 117 тыс. барр. в сутки (уровень января) и в будущем планирует снижать объемы сильнее и быстрее.
«Фактор Трампа» вновь оказал давление на настроения рынка. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании ежегодного доклада о состоянии дел в стране, в ходе которого президент должен представить планы налоговой реформы, увеличения инфраструктурных расходов и дерегулирования основных секторов экономики. Снижение вероятности перезагрузки в отношениях России и США не способствовало оптимизму.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.11% до $55.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.13, РТС (-1.05%), ММВБ-50 (-1.75%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ «БКС», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль еще накажет спекулянтов
- Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто
- Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал
- Подготовлены расчеты по увеличению НДФЛ до 17%
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- В России могут резко снизить налоги на труд
- Евро опустился ниже 61 рубля впервые с лета 2015 года - доллар валится еще быстрее
- В России планируют ввести налог на пенсию
Новости раздела
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль готовится к резкому падению
- Банков больше не становится
- Рубль еще накажет спекулянтов
- Арендаторы жилья получат налоговый вычет
- Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто
- Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал
- Подготовлены расчеты по увеличению НДФЛ до 17%
- Курс рубля внезапно устремился вниз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников