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Сергей Стиллавин меняет профессию

28 Февраля 2017, 08:14 | В России

Признаться, я человек не склонный к депрессиям и рефлексиям. Но недавно и меня накрыло. Сижу и думаю: тебе, Стиллавин, уже слегка за 40, и что ты умеешь, и когда ты уже начнешь зарабатывать реальные деньги? Умею говорить. Много говорить и с юмором. А еще? Бабы меня любят… Что еще? Вроде не бедствую, свою копеечку зарабатываю. Но хочется ведь больше. Хочется! А что, если кризис случится и без работы останусь, ну или говорить надоест. Что делать буду?

Все эти думы мои горькие, скорее всего, ушли бы в песок после задушевного общения с друзьями. Но судьба свела меня с одним из бизнес-тренеров Академии трейдинга ТелеТрейд. Разговорились о жизни. Смотрю, часы у него дорогущие, взгляд спокойный и уверенный в завтрашнем дне, загар заморский, речи мудрые и легкие, про валюту все знает и мировую экономику. Я тоже так хочу. Но как? Финансового образования у меня нет. Идти учиться в 43 года уже поздно. А про доллар я знаю только то, что он, собака, дорогой, из-за чего накрылись медным тазом частые поездки за границу. Вот так у нас и вышел спор с Академией трейдинга ТелеТрейд, по условиям которого меня обещали научить торговать на валютном рынке за три месяца. А если я окажусь абсолютно не пригодным для этой умственно-финансовой деятельности, получу 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Я понимал, что я полный профан в этом деле, как и многие из вас. Но если судьба подбрасывает шанс попробовать что-то новенькое, отказываться глупо и недальновидно. Меня захватило ощущение, что и правда можно изменить свою жизнь, если хоть что-то для этого сделать, а не просто мечтать и ныть.

И я решил попробовать. Так появился проект «Куй с кризисом». День за днем я погружался в мир финансов. Для начала, чтобы вы понимали, Форекс - это обмен валюты. Да-да, это практически обычный обменник, только мирового масштаба. Главные игроки на нем - Центральные Банки, корпорации, бесконечные фонды и финансовые организации. Но в тоже время есть брокеры и трейдеры - рыбки поменьше, но юркие и проворные. Вот таким трейдером я и хочу стать. Принцип заработка на этом рынке тоже оказался простым и понятным нашему сердцу: купи дешевле, продай дороже. Не знаю, как, но мне даже умудрились объяснить, и главное - я понял, что такое «ключевая ставка» Центрального Банка и как с ее помощью регулируются курсы валют. Когда же я узнал, какое количество факторов вообще влияет на курс валюты, было ощущение, что это просто сюжет «Игры престолов», никак не меньше. Интриги, заговоры, войны, катаклизмы, смерти, протесты - все это тут же отражается на цене денег. Я так увлекся, что начал ночами читать книги о Форексе. Вместе тупого просматривания социальных сетей - читать финансовые новости. Уже через месяц я попробовал спрогнозировать, как то или иное событие повлияет на курс доллара, и оказался прав!

И мне совершенно сорвало голову, когда я узнал, что на валютном рынке можно зарабатывать не только на росте, но и на падении. То есть, умному трейдеру совершенно все равно, кризис на дворе, или благодатные времена.

Я уж было ринулся открывать счет и заливать туда собственные деньги. И в состоянии эйфории просадил бы все нажитое разговорным путем, если бы мой бизнес-тренер меня не остановил. Мол, стоять, новобранец, ты еще курс молодого бойца не прошел, а уже в бой рвешься.

Психология на валютных торгах значит столько же, сколько и знания экономических процессов. Сливы - это когда люди проигрывают все деньги на своем счету чаще всего случаются именно на эмоциях. Страх и жадность - вот два главных врага трейдера, да и любого нормального мужика, если честно. И специалисты Академии трейдинга ТелеТрейд научили меня, как справляться с этими слабостями.

В общем, теории во мне, как в выпускнике института - полная квадратная башка. И ноль практики. Поэтому лезть к реальным акулам валютного рынка точно не стоит. Следующий шаг - завести демо-счет на сайте ТелеТрейд. И вот на этом тренажере в режиме реальных торгов ваш покорный слуга будет пробовать свои знания на деле, зарабатывать и проигрывать пока не настоящие деньги. Что из этого получится, расскажу в следующей колонке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  финансы  телетрейд  валюта  евро  фонд  трейдинг  куй с кризисом  доллар 



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