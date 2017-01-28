Российские пенсии увеличат более чем на 1 тысячу рублей

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ заявил, что в России за три года увеличат пенсии более чем на одну тысячу рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом ветераны Великой Отечественной войны после трех лет будут получать больше на 1,5-2 тысячи рублей.

Также он отметил, что бюджет ПРФ на ближайшие три года утвержден и сбалансирован, также все поставленные задачи будут выполнены своевременно.

Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тыс. рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.