Трамп укрепляет рубль

Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В последний торговый день недели участники рынка могут предпочесть зафиксировать часть прибыли. Рынки показали уверенный рост на фоне заявлений Трампа, которые позволяют надеяться на экономический рост, но в то же время непредсказуемость нового президента может привести к ухудшению настроений и заставить инвесторов проявить осторожность.

Также отметим, что котировки Brent превысили $56 за барр. на фоне ожиданий, что политика Трампа поддержит рост США и, соответственно, мировой экономики, что в сочетании с сокращением добычи ОПЕК будет способствовать перебалансировке рынка и росту цен на нефть.

Смешанная динамика в США и Азии. Американский рынок акций показал разнонаправленное движение котировок по итогам вчерашнего дня (DJIA +0.16%, S&P 500 -0.07%, NASDAQ -0.02%). Азиатские индексы сегодня утром также демонстрируют смешанную динамику (Hang Seng -0.06%, Nikkei +0.23%, Shanghai закрыт по случаю праздника празднования китайского Нового года с 27 января по 2 февраля). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.08%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $56.15 за барр. – выше открытия.

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.