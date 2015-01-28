www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

В 2015 году могут рухнуть порядка 200 банков РФ

28 Января 2015, 16:02 | В России

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году крах грозит примерно 20% российских банков,сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Ведомости».

В ЦМАКП подсчитали, что без господдержки в 2015 году могут рухнуть более 200 российских банков. Для преодоления проблем им понадобится свыше 900 млрд. рублей. В 2016 году проблемы могут оказаться непосильными для 160 банков, которым потребуется свыше 500 млрд. рублей. Если ЦБ РФ заморозит ключевую ставку, в 2015 году поддержка в размере свыше 1 трлн. рублей понадобится 250 банкам, а в 2016 году – 230 банкам в размере более 0,8 трлн. рублей.

По данным исследования «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году при ожидаемом падении ВВП на 3-5% из-за нарастания кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий. Частота дефолтов может вернуться к 15-16% в год, как в 90-е, и в результате число банков упадет примерно до 350-400.

Специалисты указывают, что уход с рынка 200 и более банков за пределами топ-50 не будет критическим для экономики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: кризис  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:57, 28.01.2015#

    Запрет рубля в экономике! http://www. youtube. com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=FSbxhn27wZo

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru