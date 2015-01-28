В 2015 году могут рухнуть порядка 200 банков РФ

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году крах грозит примерно 20% российских банков,сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Ведомости».



В ЦМАКП подсчитали, что без господдержки в 2015 году могут рухнуть более 200 российских банков. Для преодоления проблем им понадобится свыше 900 млрд. рублей. В 2016 году проблемы могут оказаться непосильными для 160 банков, которым потребуется свыше 500 млрд. рублей. Если ЦБ РФ заморозит ключевую ставку, в 2015 году поддержка в размере свыше 1 трлн. рублей понадобится 250 банкам, а в 2016 году – 230 банкам в размере более 0,8 трлн. рублей.



По данным исследования «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году при ожидаемом падении ВВП на 3-5% из-за нарастания кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий. Частота дефолтов может вернуться к 15-16% в год, как в 90-е, и в результате число банков упадет примерно до 350-400.



Специалисты указывают, что уход с рынка 200 и более банков за пределами топ-50 не будет критическим для экономики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.